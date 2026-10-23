La detención del dueño de Sur Finanzas pone bajo la lupa al “Chiqui” Tapia y a la cúpula de la AFA

La trama de negocios, fútbol y poder político sumó un nuevo capítulo judicial con la detención de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas. La medida, dictada por el juez federal Tomás Rodríguez Ponte “en función de haberse detectado riesgos procesales concretos”, volvió a poner la mira sobre el crecimiento de su empresa y los vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

La relación entre ambos es señalada en el ámbito deportivo y judicial como la llave que le permitió a Vallejo convertirse, en tiempo récord, en uno de los actores económicos más influyentes del fútbol local. Incluso, con tentáculos en diversas instituciones, muchas con el sello de “Chiqui”.

Gracias a esa relación, la marca de Vallejo se consolidó como patrocinador principal de los torneos organizados por la AFA, dándole nombre al campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) durante varias temporadas.

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Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista que hizo negocios con la AFA y orbita cerca de Chiqui Tapia

El crecimiento veloz también se tradujo en contratos comerciales con múltiples clubes de Primera División y del Ascenso. El caso más emblemático es el de Barracas Central, la institución ligada históricamente a la familia Tapia y actualmente presidida por Matías Tapia, hijo del jefe de la AFA, ya que su camiseta supo lucir el logo de la financiera. También la compañía apareció como sponsor principal en las casacas de Banfield y Racing.

Pero hay otro eje que está en el radar de la Justicia: el financiamiento directo de instituciones en crisis por parte de Sur Finanzas. A través de acuerdos privados de mutuos y adelantos de dinero, la firma operó como acreedora de diversas instituciones.

De acuerdo a la causa, estas operaciones y la circulación de capitales abrieron sospechas sobre los mecanismos de financiamiento alternativo que operan en los márgenes de los controles oficiales. Por el momento, la entidad madre del fútbol argentino no ofreció declaraciones sobre la causa ni su relación con el empresario investigado, quien tampoco ofreció explicaciones.

La Corte Suprema se mete en las causas de la AFA: tres expedientes pueden definir el futuro judicial de Tapia y Toviggino

Su voz solo se conoció el 17 de agosto pasado, cuando a través de un video difundido en redes sociales dio a entender que el caso que lo involucra está impulsado por el Gobierno de Javier Milei: "Es una cuestión de poder, el Gobierno de turno que tenemos quiere apoderarse del fútbol, entonces apoya a las Sociedades Anónimas y la AFA apoya a que el fútbol debe ser de Asociaciones Civiles, como corresponde, como yo también opino lo mismo".

Vale destacar que en el marco de este expediente, la Justicia federal ya ordenó allanamientos en diversas dependencias, incluidas sedes de la propia AFA. Y, además, busca determinar si la red de patrocinios y préstamos desplegada por Sur Finanzas funcionó como una estructura para canalizar dinero de posible origen ilícito, aprovechando controles endebles.

En relación a la detención, el empresario no se presentó ante la Policía Federal como debe hacerlo de forma mensual ni notificó un cambio de domicilio. Tampoco entregó la totalidad de los rodados “cuyo secuestro se encuentra vigente”.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside. Esa situación se agrava con el estado actual de la investigación”, expresó el juez.

Detuvieron a Vallejo para que amplíe su declaración indagatoria y luego se resolverá si sigue preso o es excarcelado

A su vez, el magistrado descubrió que Vallejo compró una casa en un country por USD 500 mil en efectivo. Ante lo cual amplió la acusación contra el ejecutivo como presunto " jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos" producto de los delitos que se investigan. Asimismo, se citó a declarar a otras 21 personas y 17 empresas.

Rodríguez Ponte sumó otro elemento al fundamentar su fallo: el dueño de la financiera está acusado por delitos que no permiten una pena de ejecución condicional. Pero se lo detuvo para que amplíe su declaración indagatoria y luego —al definir su situación procesal—, se resolverá si sigue preso o es excarcelado.

También sumó nuevas imputaciones tras la incorporación de informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina, entre otros. “Estos elementos incorporados muestran operaciones, bienes y sociedades que no estaban comprendidos en la descripción anterior”, mencionó el juez.

Mientras la situación procesal de Vallejo se complica en los tribunales, el caso amenaza con salpicar la mesa chica del poder en la calle Viamonte.

ML