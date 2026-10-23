Sobreseimiento de Milei en el caso $LIBRA: el oficialismo celebró el fallo y la oposición denunció impunidad

El sobreseimiento de Javier Milei, su hermana Karina y los demás imputados en la causa $LIBRA generó reacciones contrapuestas en el arco político. Mientras el Presidente y referentes del oficialismo celebraron la decisión judicial y denunciaron una operación política en su contra, dirigentes de la oposición cuestionaron el cierre de la investigación y hablaron de impunidad.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a los acusados tras aceptar el pedido del fiscal Eduardo Taiano. La decisión provocó cuestionamientos por el estado de la investigación, las pruebas pendientes y la situación de los damnificados que participaban como querellantes.

Javier Milei insultó a Natalia Volosin, periodista de PERFIL, tras ser sobreseído del escándalo $Libra

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Milei habló de una operación política y mediática

El Presidente se expresó a través de su cuenta de X y cuestionó el tiempo que, según sostuvo, debió soportar acusaciones en su contra. “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, escribió.

En la misma publicación, Milei afirmó que la Justicia “volvió a poner las cosas en su lugar” y sostuvo que quedó al descubierto una “tremenda operación política y mediática” cuyo objetivo habría sido perjudicar la investidura presidencial con fines políticos. Además, celebró el funcionamiento de las instituciones republicanas y consideró que la Justicia no se dejó arrastrar por “el circo de los operadores de siempre”.

El mandatario también apuntó contra sectores de la oposición y medios de comunicación. En particular, mencionó al Grupo La Nación y cuestionó a periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Novaresio. Les reclamó que se hicieran cargo de la información que difundieron durante la investigación. “¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, planteó el Presidente, quien cerró su mensaje con la consigna: “Viva la libertad, carajo”.

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei

Santiago Caputo y Luis Caputo respaldaron el resultado

Entre las reacciones favorables al fallo estuvo la de Santiago Caputo, asesor presidencial, quien calificó la causa como “la causa más pelotuda de la historia”. En su publicación, sostuvo que se había generado un escándalo a partir de un hecho que consideró inexistente y acusó a quienes impulsaron las denuncias de haber buscado perjudicar al Presidente. También cuestionó que, tras la resolución judicial, no fueran a pedir disculpas.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó el desenlace de la investigación con el funcionamiento de la Justicia en la Argentina y en Estados Unidos. “La justicia americana falló igual que la argentina, incluso bastante antes”, escribió. A continuación, planteó dos posibilidades: que la Justicia no funcionara en ninguno de los dos países o que se hubiera acusado malintencionadamente a una persona inocente de un hecho grave. “Nadie espera tus disculpas igualmente”, concluyó.

El funcionario citó, además, una publicación del periodista Hugo Alconada Mon, quien cuestionó que el sobreseimiento se hubiera dictado sin completar determinadas medidas de investigación.

Grabois denunció impunidad y apuntó contra Taiano

“El sobreseimiento de los Milei y de toda la caterva de estafadores de la causa $LIBRA es una prueba más de la impunidad obscena del poder que reina en este país gracias a la mafia judicial”, afirmó. El dirigente sostuvo que los querellantes que impulsaban la investigación fueron apartados y cuestionó el papel del fiscal Eduardo Taiano, a quien acusó de haber actuado en favor de los imputados.

Según su planteo, una vez que los querellantes quedaron fuera del expediente, se abrió el camino para concretar el sobreseimiento. También cuestionó que fuera el propio fiscal quien solicitara esa resolución y calificó a los funcionarios involucrados como parte de una casta “rancia y servil al poder”.

Maximiliano Ferraro habló de una operación de encubrimiento

El diputado nacional Maximiliano Ferraro también rechazó el fallo y sostuvo que se trató de una maniobra judicial destinada a garantizar la impunidad de Milei y de quienes participaron en el lanzamiento de la criptomoneda. “$LIBRA: Estamos ante una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad para Milei y todos los organizadores de la estafa”, publicó.

Su cuestionamiento se centró en la interpretación del sobreseimiento como el resultado de una decisión planificada, una acusación política que deberá distinguirse de los fundamentos jurídicos expuestos en la resolución.

Julia Strada enumeró las pruebas que, según ella, debían investigarse

En su publicación, enumeró una serie de elementos que, según afirmó, debían ser considerados en la investigación: chats y audios en los que Karina Milei habría hablado con Mauricio Novelli antes de la promoción pública de la criptomoneda; documentación vinculada con un supuesto contrato entre los hermanos Milei y Hayden Davis por cinco millones de dólares; movimientos de dinero que, según su planteo, estarían relacionados con ese acuerdo; imágenes de cámaras de seguridad de la Policía Federal y una investigación parlamentaria sobre presuntos vínculos y conexiones.

Strada también cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial y sostuvo que la resolución favorecía a quienes, a su entender, trabajaban para el poder político.

Hugo Alconada Mon cuestionó el cierre de la investigación

El periodista Hugo Alconada Mon puso el foco en las condiciones procesales en las que se produjo el sobreseimiento. En una de sus publicaciones, sostuvo que la decisión se tomó sin completar determinadas pruebas y mientras los afectados esperaban una definición de la Cámara de Casación. También cuestionó que el juez Martínez de Giorgi hubiera sobreseído a los hermanos Milei y a los demás acusados a pedido del fiscal Taiano.

En otra publicación, señaló que los querellantes habían quedado fuera de la causa y que esa situación podía afectar las posibilidades de apelar el fallo.

Pablo Juliano vinculó el fallo con un posible conflicto de intereses

El diputado nacional Pablo Juliano también criticó la resolución y puso el foco en una designación judicial que, según su publicación, se produjo después de una decisión vinculada con los querellantes de la causa. “Favor con favor se paga”, escribió.

Juliano señaló que, en julio, Milei firmó un decreto para designar como jueza a la esposa de Martínez de Giorgi, doce días después de que el magistrado apartara de la investigación a los damnificados que participaban como querellantes.

A partir de esa secuencia, el legislador cuestionó las condiciones en las que se dictó el sobreseimiento y sostuvo que ya no quedaban querellantes en condiciones de recurrir la decisión.

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Mónica Frade cuestionó el papel del fiscal

La diputada nacional Mónica Frade también rechazó el desenlace de la causa y apuntó directamente contra el fiscal Eduardo Taiano. La legisladora sostuvo que el funcionario había pedido el sobreseimiento de los imputados y cuestionó que la defensa no hubiera tenido que impulsar esa solicitud.

Además, vinculó el cierre de la investigación con el apartamiento previo de los querellantes y advirtió sobre las consecuencias de esa decisión para las posibilidades de apelar. “Algún día tendrán que pagar por tanto daño”, escribió al final de su publicación.

Esteban Paulón y Cazamentiras cuestionaron la resolución

El diputado nacional Esteban Paulón también criticó el fallo. “Mahiques sigue haciendo la tarea”, escribió, en referencia al ministro de Justicia, y acusó al funcionario de intervenir para favorecer a Javier y Karina Milei en distintas causas.

Paulón advirtió que, a su entender, la decisión podría generar nuevas demandas contra los involucrados. En la misma línea crítica, la cuenta Cazamentiras publicó un mensaje irónico: “Todo muy transparente y normal”.

Natalia Volosín respondió al Presidente

La periodista Natalia Volosín también reaccionó a la publicación de Javier Milei, quien había cuestionado a los periodistas que cubrieron la causa y reclamado una compensación por las acusaciones que, según sostuvo, dañaron su honor.

“Me honra, Presidente. No es el primero y no será el último al que investigaré las veces que haga falta, en especial en un país que gracias a usted y sus predecesores carece de Justicia. Saludos a la mafia judicial”, escribió Volosín en respuesta al mandatario.

CS