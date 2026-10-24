El sistema está roto

El sobreseimiento dictado por el juez Martínez de Giorgi -a partir del dictamen del Fiscal Taiano- que favorece al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la presidencia Karina Milei en la causa donde se investigaban los sucesos vinculadoscon la creación, lanzamiento y promoción de una criptomonedadenominada $LIBRA, demuestra definitivamente, que el sistema judicial que tiene por función constitucional investigar y castigar la corrupción está roto y sostenido por una insoportable doble vara.

A pesar de haberse acreditado que Javier Milei junto con un grupo de particulares -con los que tenía una estrecha relación de las participaba su hermana-, a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X, promocionó una criptomoneda vinculada al desarrollo de políticas públicas que subió su su cotización para después desplomarse, para el juez y el fiscal, esto no es una estafa porque no existió ningún engaño o ardid, no constituye abuso de autoridad debido a que no se violó ninguna norma, no implica ninguna negociación incompatible con la función pública puesto que la publicación de un mensaje en una redsocial no equivale a intervenir en una negociación o intervenir en un negocio y no se subsume en el tipo penal de tráfico de influencias por cuanto facilitar un contacto o contribuir a la organización de un encuentro no equivale, sin más, a vender influencia.

Si cabe alguna duda sobre la ausencia total de la razonabilidad de la sentencia, solo hay que comparar el estándar de eximición de responsabilidad penal utilizado en la causa $LIBRA con los argumentos que sostuvieron la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Sistema judicial roto, impunidad de las prácticas corruptas, autocracia como forma de gobierno, deshumanización del otro como práctica normal ¿Cuánto más podrá resistir la democracia y el orden constitucional argentino?

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*Constitucionalista.