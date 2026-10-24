Una empresa de taxis aéreos vende vuelos de Buenos Aires a Malvinas

Mientras el Gobierno de Javier Milei sube el tono en el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, en internet basta con completar un formulario para cotizar un vuelo privado al archipiélago. Una de las empresas que ofrece ese servicio es Pacific Ocean, una compañía de taxis aéreos que además es proveedora del Estado nacional.

En la calculadora de vuelos de su sitio web, la firma permite elegir como origen aeropuertos del continente, entre ellos el de San Fernando, y como destino tanto Mount Pleasant (Monte Agradable) como Puerto Argentino (Stanley, según la denominación isleña), ambos sobre la costa oriental del archipiélago.

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En el sector aeronáutico son varias las fuentes que sostienen que los vuelos privados a Malvinas son una práctica habitual y que el espacio aéreo argentino no está monitoreado de manera adecuada. La falta de control convive con la “malvinización” del gobierno de Milei.

La empresa respondió que sólo realizan vuelos sanitarios con permiso previo

PERFIL se comunicó con la empresa y obtuvo respuesta. Desde la compañía aseguraron que únicamente realizan vuelos sanitarios con permiso previo y agregaron que la normativa impide a cualquier aeronave con matrícula “LV” trasladar pasajeros a las islas. Esas siglas, Lima Víctor en el alfabeto aeronáutico, identifican a las aeronaves civiles argentinas.

Oferta de vuelos de Pacific Ocean. La calculadora refleja que las travesías están disponibles.

Sin embargo, según pudo saber este medio, no existe una norma que prohíba el ingreso de matrículas LV con pasajeros. Lo que sí se exige son permisos previos tramitados ante los organismos que intervienen. De hecho, en 2001 la Argentina y el Reino Unido acordaron que los vuelos de aeronaves civiles privadas entre el continente y las islas quedaran cubiertos por una fórmula de salvaguarda que no afecta los derechos de soberanía argentinos.

En Pacific Ocean admitieron haber realizado un viaje al archipiélago el año pasado. También señalaron que se presentan con frecuencia a las licitaciones de vuelos sanitarios, aunque habitualmente no ganan la compulsa.

La explicación de la empresa señaló que los vuelos sanitarios que se realizan están vinculados a la pesca y también al turismo.

Según la propia empresa, los traslados sanitarios se hacen con un Learjet 31. En el portal de la compañía ese avión aparece fotografiado con la matrícula LV-CNG. Consultados por este medio, en la firma sostuvieron que esa no es la matrícula y evitaron informar cuál es la correcta.

En Flightradar24, la plataforma de seguimiento más usada en la industria, no hay registros de vuelos con esa matrícula. Fuentes del sector advierten que no es habitual mantener un avión inactivo. Mantenimiento, seguros y alquiler de hangar hacen que un aparato “parado” no resulte rentable.

El titular de Pacific Ocean es Diego Pasquariello, miembro del directorio desde 2021 y empleado de la firma desde 2025. Aquel mismo 2021 la compañía se desvinculó de London Supply, empresa de la familia Taratuty. Según algunas versiones periodísticas, Pacific Ocean habría sido fundada en 2008.

La ANAC denunció a una multinacional por dos vuelos ilegales a las islas

Los vuelos desde el continente no son un tema nuevo. En enero de 2024, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata denunció que un Learjet 60 con matrícula LV-GQR, perteneciente a Pacific Ocean había volado desde San Fernando hasta las islas. En los registros de FlyRadar tampoco hay historial de vuelos sobre dicha matrícula.

La oferta de vuelo convive con un giro en la política del Gobierno. Tras las declaraciones de Donald Trump sobre una posible revisión de la postura estadounidense, Milei habló en cadena nacional el 3 de septiembre y anunció que inhabilitará en territorio argentino a las empresas vinculadas, directa o indirectamente, con proyectos en las islas sin autorización argentina. En el mismo mensaje adelantó un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego, un proyecto que modifica la ley 26.659 para endurecer sanciones y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

El viraje de Milei sobre Malvinas sorprendió porque se había mostrado distante de la retórica tradicional sobre las islas.

El endurecimiento alcanzó también al espacio aéreo. Este mes, la ANAC denunció a la multinacional Thales por dos vuelos entre Punta Arenas y las islas realizados el 19 y el 24 de septiembre sin autorización argentina, y pidió el decomiso del avión. La presentación la firmó el titular del organismo, Oscar Alfredo Villabona, ante el juez federal Sebastián Ramos. Mientras el Gobierno apunta contra los vuelos que despegan desde Chile, en la web de una empresa proveedora del Estado el trayecto San Fernando–Puerto Argentino está disponible.