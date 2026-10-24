Sobreseyeron a Javier y Karina Milei en la causa $Libra sin tener una indagatoria

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. El magistrado, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, aceptó así el pedido del fiscal Eduardo Taiano. PERFIL tuvo acceso a las 60 páginas de la resolución.

El fiscal pidió el sobreseimiento luego de analizar la documentación

La decisión se apoya en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye delito. El fallo todavía puede ser recurrido y su alcance se limita a las actuaciones examinadas por ese juzgado. Representa un giro en un expediente que buscaba determinar si hubo delitos económicos o maniobras fraudulentas en la creación, promoción y posterior desplome del activo digital.

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Los once sobreseídos

Además de los hermanos Milei, la resolución alcanza al empresario Mauricio Gaspar Novelli; a Manuel Terrones Godoy; a Sergio Daniel Morales; al estadounidense Hayden Mark Davis; a Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh; a María Alicia Rafaele; a María Pia Novelli; a Camilo Rodríguez Blanco y a Orlando Mellino.

El fallo alcanza a todos ellos en los términos establecidos por Martínez de Giorgi, que fundamentó la decisión en que los hechos investigados no constituyen delito.

Cómo se originó la causa. La investigación comenzó tras la publicación que Milei realizó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, cuando difundió información sobre el proyecto y compartió la dirección del contrato del token. El mensaje funcionó como un factor de visibilidad para una criptomoneda que hasta ese momento no tenía presencia masiva entre el público argentino: después de la publicación, la cotización de $LIBRA registró una fuerte suba y luego se desplomó.

Las denuncias plantearon que el episodio pudo haber perjudicado a miles de inversores y señalaron que un grupo reducido de billeteras habría retirado cerca de US$100 millones. Según las presentaciones judiciales, más de 40.000 compradores habrían sufrido pérdidas. Esas afirmaciones formaron parte de las hipótesis investigadas y no constituyen hechos probados por una sentencia.

La velocidad de la suba y del posterior derrumbe alimentó las sospechas sobre el acceso anticipado a la información y sobre las condiciones en que se distribuyeron y vendieron las monedas digitales. La investigación también puso el foco en los vínculos del Presidente con los empresarios relacionados con el proyecto.

El rol de Novelli y Davis

Mauricio Novelli y Hayden Davis ocuparon lugares centrales en las hipótesis que rodearon el lanzamiento. Davis estaba vinculado con el desarrollo del activo digital, mientras que Novelli era señalado como un nexo entre empresarios del sector cripto y el entorno presidencial.

Las pericias sobre dispositivos electrónicos y el análisis de las operaciones financieras formaron parte de las medidas destinadas a esclarecer esos vínculos. Entre los elementos examinados se encontraban comunicaciones entre personas relacionadas con el proyecto y registros de transferencias previas al lanzamiento, que buscaban aportar información sobre los contactos, la organización de la operatoria y el destino de los fondos movilizados.

La investigación procuraba establecer si la promoción de la criptomoneda había sido una decisión individual de Milei o si había existido algún tipo de coordinación previa con los responsables del activo. También buscaba determinar si los movimientos financieros respondían a operaciones comerciales legítimas o podían estar vinculados con alguna de las conductas denunciadas.

La decisión marca un punto de inflexión en una causa con repercusiones

¿Qué tuvo en cuenta la Justicia? El fiscal Taiano pidió el sobreseimiento luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y estudios de trazabilidad de operaciones realizadas en la red Solana. También se habían solicitado datos a organismos públicos y empresas privadas, y se requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar a los responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento.

Fiscal Eduardo Taiano.

Las operaciones realizadas mediante tecnología blockchain pueden consultarse públicamente, pero identificar a quienes controlan determinadas direcciones y reconstruir los circuitos financieros completos requiere análisis técnicos específicos. Aun así, la existencia de contactos o transferencias, por sí sola, no demuestra la comisión de un delito: su relevancia depende del contexto y de la valoración del conjunto de las pruebas.

La trazabilidad de las transferencias constituía una de las principales líneas de trabajo para reconstruir el recorrido del dinero, identificar a sus destinatarios y establecer si existían conexiones entre esos movimientos y las actividades previas al lanzamiento del token.

Qué puede pasar ahora

El sobreseimiento pone fin al proceso penal respecto de las personas beneficiadas, en los términos y por los motivos establecidos en el fallo. Mientras existan vías de impugnación disponibles, su alcance definitivo dependerá de eventuales recursos y de las decisiones que adopten los tribunales competentes.

La decisión marca un punto de inflexión en una causa que tuvo repercusiones políticas y económicas desde febrero de 2025. Su alcance, no obstante, debe analizarse a partir de sus fundamentos concretos: no equivale a una sentencia que zanje todas las controversias públicas en torno a $LIBRA, sino que se ciñe a los hechos y actuaciones examinados en el expediente.

La resolución define la situación procesal de los once investigados, pero no elimina los interrogantes políticos que generó el episodio ni equivale a una reconstrucción de todas las operaciones financieras vinculadas con el activo digital.

La reacción de Santiago Caputo Publicó un mensaje en X en el que cuestionó la investigación y apuntó contra quienes impulsaron las denuncias: “Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia-Hicieron un escándalo de un hecho inexistente”. Javier Milei también tuiteó elogiando la resolución.

J. G.