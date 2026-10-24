Milei dijo que la causa $Libra fue usada “políticamente”

“Quiero preguntar, y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor”, dijo anoche el presidente Javier Milei respecto al sobreseimiento que dictó el juez federal Mariano Martinez de Giorgi en la causa $Libra. Lo hizo en la cena anual de la Fundación Faro, el think tank de ultraderecha que tiene una vinculación muy estrecha con Las Fuerzas del Cielo y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Faro es dirigido por Agustín Laje, amigo del mandatario que viene de mantener una dura diferencia, aunque la escena de anoche confirma que el distanciamiento no duró tanto.

La Fundación tuvo un alto incremento patrimonial entre 2023 y 2024. Antes de ser rebautizada, se llamaba Fundación Valorar y había declarado un patrimonio neto de $12 millones e ingresos por $49 millones. Entre el 2023 y el 2024 tuvo un aumento de 356 veces.

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“La justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática, cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial. Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos, porque estamos limpios”, dijo el libertario.

“Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”, insistió. Luego apuntó contra la prensa: “Esta causa fue utilizada políticamente por sectores de la oposición, por el grupo La Nación y sus secuases para extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”.

“A los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrígues, Natalia Volosin, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema. Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”, completó.

“Tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos, y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, gritó. “Tengo sobrante monetario y quieren que emita, es tirar más leña al fuego; son piromaníacos”, acusó luego de caracterizar que se está discutiendo que “se desacelera el crecimiento, crece menos la demanda de dinero y baja más lentamente la tasa de inflación: los economistas locales no reconocen el shock externo relativo; no reconocen que del otro lado tenemos a los orcos”, remarcó.

Milei hizo su arenga delante de su hermana, la secretaria General de la presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli. La convocatoria funciona como un evento clave de recaudación y respaldo institucional para la organización que encabeza Laje, la cual concentra sus esfuerzos en la “batalla cultural”.

Según el sitio chequeado.com “en 2024 la Fundación recibió 4.957.118.605 de pepesos en “Donaciones, cursos, talleres y prevención”, pero “en el documento no se especifica quiénes fueron los donantes ni permite identificar si esas donaciones fueron en la llamada “Cena Solidaria”, que ocurrió el 13 de noviembre de 2024 y aparece como un acto fundacional”.

Anoche fue otro round recaudatorio. Volvió a realizarse en el Yacht Club de Puerto Madero ante un auditorio que volvió a reunir a importantes empresarios. Algunos de ellos hacen su aporte con el pago del acceso a la cena, otros buscan que no existan rastros de sus apoyos.

C.P.