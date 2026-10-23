viernes 23 de octubre de 2026
POLITICA
SOBRESEÍDO DE $LIBRA

En vivo | Milei habla este viernes en la cena anual de la Fundación Faro de Agustín Laje

Horas después de haber sido sobreseído de la causa $Libra, se espera que el presidente cierre la cena anual de la Fundación Faro en Puerto Madero.

Horas después de haber sido sobreseído de la causa $Libra, presidente Javier Milei hablará este viernes por la noche desde las 20.30 en la cena anual de la Fundación Faro, el think tank de Agustín Laje. Está previsto que asistan 450 personas al Yacht Club Argentino, en Puerto Madero.

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