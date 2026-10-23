En vivo | Milei habla este viernes en la cena anual de la Fundación Faro de Agustín Laje

Horas después de haber sido sobreseído de la causa $Libra, presidente Javier Milei hablará este viernes por la noche desde las 20.30 en la cena anual de la Fundación Faro, el think tank de Agustín Laje. Está previsto que asistan 450 personas al Yacht Club Argentino, en Puerto Madero.
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