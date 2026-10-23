Abrupto crecimiento de la Fundación Faro: en RDI se reveló que su patrimonio aumentó 356 veces

En la previa de la cena anual de Fundación Faro en Puerto Madero, la periodista, Sol Clemente, en su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, puso el foco en las finanzas de la organización vinculada a la batalla cultural del presidente Javier Milei. La periodista explicó que el encuentro llegaba después de una semana de exposición internacional del mandatario y destacó el peso político y económico de la fundación.

Sobre el perfil de la organización, Clemente planteó: “¿Y qué es la Fundación Faro? Ahí estamos viendo una imagen de Agustín Laje con Javier Milei, porque Agustín Laje es el ejecutivo de esta fundación, que según describen en su página, lo que buscan es contribuir al desarrollo económico, político y social del país, justamente librando a la Argentina de la izquierda, es decir, en medio de esta batalla cultural que tanto recalca el Presidente”.

El dato central de su análisis fue el salto patrimonial registrado entre 2023 y 2024. Según los balances que mencionó, cuando la entidad todavía se llamaba Fundación Valorar había declarado un patrimonio neto de $12 millones e ingresos por $49 millones. “Es decir, que entre el 2023 y el 2024, un aumento de 356 veces, o sea, el patrimonio se aumentó 356 veces. Es muchísima la diferencia de un año al otro”, enfatizó Clemente.

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Donaciones sin aportantes identificados

La periodista explicó que más del 99% de los ingresos informados correspondía a donaciones, cursos, talleres y prevención. Sin embargo, cuestionó la falta de información pública sobre el origen de los fondos. “Eso es lo que ellos presentan ante la IGJ, la Inspección General de la Justicia, pero no identifican quiénes son los aportantes”, afirmó en +Perfil.

Clemente aclaró que, aunque las cenas anuales podrían funcionar como espacios de recaudación, la documentación no permite identificar a los empresarios que realizaron los aportes: “Uno puede entender que podrían ser en estas cenas anuales en las que se dan algunas de las donaciones de empresarios muy importantes, que pueden venir ahí, pero la realidad es que no están los nombres como para que yo te diga fue tal empresario, tal empresario y tal otro”.

También recordó cómo la organización había presentado el propósito de sus encuentros solidarios: “Lo que le dicen a la IGJ es que el fin es de recaudar, estoy citando textual, fondos para el financiamiento de los programas formativos que la Fundación llevará adelante durante el año 2025”.

Inversiones financieras y publicidad electoral

Otro eje de la investigación fue el destino de los recursos. Según la documentación citada por Clemente, una parte importante del dinero se dirigió a inversiones financieras, entre ellas fondos comunes de inversión, bonos del Tesoro y letras.

“Pero qué se hizo finalmente con esta plata y lo que informa Chequeado a través de la documentación a la que pudo acceder, es que la mayor parte de estos recursos no se destinó a cubrir gastos operativos ni a nada por ese estilo, sino que tuvo que ver con inversiones financieras, es decir, con inversiones a través de fondos comunes de inversión, de bonos del tesoro, de letras”, expresó.

La periodista también destacó los gastos en publicidad política en redes sociales: “Y en otra investigación que hace Chequeado y ya cierro, es que entre 2025 y 2026 la Fundación Faro gastó 1.079 millones de pesos en publicidad electoral en redes sociales”.