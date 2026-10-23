RDC: cómo funciona la vacuna experimental contra el melanoma y qué falta para su aprobación

Una vacuna experimental desarrollada por Merck y Moderna mostró resultados prometedores en pacientes con melanoma, la forma más grave de cáncer de piel. Según los datos presentados, quienes recibieron el tratamiento después de una cirugía tuvieron un 42% menos de riesgo de que el cáncer reapareciera o de morir durante los dos años posteriores a la operación, en comparación con quienes recibieron un placebo.

El estudio incluyó a 1.137 pacientes cuyos tumores habían sido extirpados antes de iniciar el tratamiento. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos, Norman Powell, destacó los resultados y señaló que el desarrollo se encuentra en una etapa avanzada, aunque todavía necesita la aprobación de las autoridades sanitarias.

Qué resultados mostró la vacuna experimental contra el melanoma

El ensayo evaluó si la vacuna podía reducir el riesgo de recaída o muerte después de una cirugía por melanoma. De acuerdo con los resultados difundidos, los pacientes que recibieron el tratamiento tuvieron un 42% menos de posibilidades de volver a desarrollar el cáncer o morir durante los dos años posteriores a la operación.

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El estudio se realizó con 1.137 personas a las que previamente les habían extirpado los tumores. Según detalló Powell, cerca de dos tercios recibieron la vacuna experimental, mientras que el tercio restante recibió un placebo.

El esquema contempló nueve dosis para quienes recibieron la vacuna. Al presentar los resultados, el corresponsal subrayó el alcance del avance y sostuvo que "son resultados sumamente positivos".

La vacuna utiliza la tecnología de ARN mensajero

El tratamiento se basa en la tecnología de ARN mensajero, la misma plataforma utilizada en algunas vacunas contra el COVID-19. Su aplicación en oncología forma parte de las investigaciones que buscan desarrollar tratamientos capaces de ayudar al organismo a combatir determinados tumores.

Powell destacó que la experiencia acumulada con las vacunas contra el coronavirus también puede facilitar la producción de nuevas vacunas contra el cáncer. En ese sentido, señaló que "es relativamente económico usando esta técnica ARN mensajero de producir vacunas para el cáncer", aunque su eventual utilización dependerá de que el tratamiento sea aprobado.

La investigación no se limita al melanoma. Según explicó el corresponsal, otros laboratorios estudian la posibilidad de aplicar esta tecnología a tumores de páncreas, hígado y pulmón, entre otros.

Qué falta para que la vacuna contra el melanoma llegue al mercado

A pesar de los resultados alentadores, la vacuna todavía no está aprobada para su comercialización. Powell indicó que el desarrollo se encuentra en una fase avanzada y afirmó que "la vacuna está lista, está en sus experimentos finales".

El próximo paso será obtener la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y de los demás organismos reguladores que intervienen en la aprobación de vacunas. Como remarcó el corresponsal, "habrá que esperar que se consiga la aprobación de la FDA y todos los organismos que intervienen en la aprobación de vacunas".

Por lo tanto, los resultados del ensayo no significan que el tratamiento ya esté disponible para los pacientes. Antes de su comercialización, las autoridades deberán evaluar la información presentada y determinar si cumple con los requisitos necesarios.

Por qué se difundieron ahora los resultados del ensayo

La difusión de los datos se produjo después de un congreso de oncología celebrado en Madrid, donde se dieron a conocer los resultados de la investigación. Según relató Powell, la información trascendió antes de lo previsto y los laboratorios decidieron hacer públicos los datos.

El corresponsal señaló que las novedades se adelantaron porque, aparentemente, un médico o científico había realizado declaraciones sobre el estudio. Ante esa situación, explicó, "los laboratorios se vieron obligados a dar a conocer los resultados".