La princesa Leonor homenajeó a Lionel Messi: en RDC analizaron el reconocimiento al futbolista argentino

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo, España, en una ceremonia marcada por el entusiasmo de los argentinos que se acercaron para verlo. El futbolista llegó a la ciudad el día anterior y se retiró poco después de recibir la distinción debido a sus compromisos con su equipo de Miami.

Durante el acto, la princesa Leonor destacó la trayectoria del capitán de la selección argentina y su capacidad para combinar el talento individual con el juego colectivo. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en España, Marcelo Molina, analizó la repercusión del reconocimiento y el lugar que ocupa Messi como figura internacional.

La recepción a Messi en Oviedo estuvo marcada por el fervor argentino

La llegada del futbolista generó una fuerte convocatoria de aficionados, con camisetas de la selección argentina y banderas. Según relató Molina, Messi se apartó del protocolo para acercarse a los presentes, firmar autógrafos y sacarse fotografías.

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El día anterior también había participado en un encuentro con cerca de 6.000 estudiantes de escuelas y colegios. La expectativa y el entusiasmo que despertó durante su visita llevaron al corresponsal a describir el clima como "toda una mesimanía absoluta".

La princesa Leonor destacó la trayectoria y la humildad de Messi

Durante la ceremonia, la princesa Leonor, que condujo el acto por primera vez a sus 20 años, dedicó parte de su discurso a la carrera del futbolista argentino. La heredera al trono español sostuvo que su trayectoria constituye un ejemplo por la manera en que combina la excelencia deportiva con el compromiso colectivo.

En su intervención, destacó que Messi logró "convertir lo extraordinario en rutina", al interpretar el juego y tomar decisiones en décimas de segundo. También valoró que priorice la esencia colectiva por encima del ego individual.

Otro de los oradores que lo mencionó fue el historiador británico Timothy Gaston Ash, ganador del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Al referirse al fútbol europeo, señaló que el éxito depende tanto del talento individual como de un trabajo de equipo sofisticado, y utilizó a Messi como referencia.

Messi como símbolo internacional de la Argentina

Para Molina, el reconocimiento en España también funcionó como una imagen positiva para la Argentina, en una semana en la que otras figuras del país habían concentrado la atención internacional. El corresponsal resumió esa impresión al señalar: "Terminamos la semana con una buena imagen".

El periodista contrapuso la notoriedad mundial de Messi con el perfil que construyó a lo largo de su carrera. A su juicio, su combinación de humildad y compromiso con el equipo lo distingue dentro del deporte de alto rendimiento.

Durante la conversación, Molina recordó una experiencia personal en Marruecos, cuando la policía lo detuvo por exceso de velocidad. Al explicar que era argentino, los agentes lo asociaron inmediatamente con Messi y le redujeron la multa a la mitad.

La anécdota ilustra la popularidad internacional del futbolista y cómo su figura funciona como una referencia inmediata de la identidad argentina. En el intercambio también surgió la comparación con Diego Maradona, quien en otras épocas había generado un reconocimiento similar en distintos lugares del mundo.

El perfil bajo, una de las características que distinguen a Messi

Durante el análisis se destacó que Messi mantiene una exposición pública más discreta que otras grandes figuras del fútbol. Su imagen de hombre tranquilo, ligado a su familia y poco proclive a buscar enfrentamientos en los medios o las redes sociales, forma parte de la percepción que construyó fuera de la cancha.

También se mencionó el reconocimiento que recibe de sus compañeros y rivales. Molina señaló que el argentino es "muy querido por todos sus compañeros y por sus rivales", una característica que consideró poco habitual en el deporte de máxima competencia.

Sin embargo, el corresponsal apuntó que el homenaje también generó críticas en Madrid, especialmente entre voces vinculadas al Real Madrid. La observación reflejó que, incluso ante un reconocimiento internacional, la rivalidad futbolística continúa atravesando la valoración de su figura.