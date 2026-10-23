Messi participó en la audiencia con la Princesa Leonor antes de recibir el Premio Princesa de Asturias 2026

Antes de recibir el premio Princesa de Asturias 2026, Lionel Messi participó este viernes en Oviedo de una recepción formal con la Princesa Leonor en los salones del emblemático Hotel de la Reconquista, en Oviedo.

El astro llegó con su esposa Antonela y se ubicó en el estrado junto a los otros galardonados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir de las 13.30 (hora de nuestro país) comenzará la gran ceremonia donde el astro rosarino será galardonado, en el histórico Teatro Campoamor. Allí le entregarán la clásica escultura diseñada por Joan Miró, el diploma que acredita el galardón, la insignia de la Fundación y la asignación correspondiente. Según el protocolo establecido, no está previsto que haga uso de la palabra.

Messi se transformará en el primer deportista argentino en la historia en recibir esta distinción desde su creación en 1987. El premio reconoce su enorme trayectoria deportiva, pero también su comportamiento y su compromiso social a través de proyectos vinculados a la salud y educación de la niñez en situaciones de vulnerabilidad.

En esta oportunidad, el 10 compartirá el escenario con los premiados en otras categorías como el escritor británico Julian Barnes (premio Princesa de Asturias de las Letras), la cantante estadounidense Patti Smith (distinguida en el rubro de las Artes) y el historiador y ensayista de la Universidad de Oxford, Timothy Garton Ash, quien recibirá su premio por su aporte en Ciencias Sociales.

Cómo seguir la transmisión de la entrega del premio a Messi

Para seguir todos los detalles de la llegada de la Familia Real, el ingreso de las personalidades y la entrega del galardón a Lionel Messi en vivo desde la Argentina, la transmisión estará disponible a través de distintas plataformas.

En streaming y online, el evento se podrá seguir de manera gratuita mediante la plataforma RTVE Play, el canal oficial de YouTube de RTVE Noticias y la transmisión en directo desde el sitio web oficial de la Fundación Princesa de Asturias.

En televisión, la transmisión abierta en España estará a cargo de La 1 de TVE, mientras que el Canal 24 Horas realizará una cobertura especial.

En desarrollo...

LT