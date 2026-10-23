Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi reforzó en España su condición de embajador deportivo de Argentina, con una agenda en Oviedo que combinó el afecto del público, actividades con estudiantes y reconocimientos de la Casa Real. Este viernes recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los galardones más prestigiosos del mundo hispanohablante. La ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, Messi obtuvo el premio tras ser recibido en la ciudad española por la princesa Leonor en el Hotel de la Reconquista. Durante la audiencia, la heredera de la Corona le entregó la insignia de la Fundación Princesa de Asturias que acredita formalmente a los ganadores. Messi posó luego para la fotografía oficial junto con los otros siete galardonados.

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"Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con 49 títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo", expresó en redes sociales la Fundación Princesa de Asturias.

El astro argentino, que a principios de octubre protagonizó una emotiva despedida en la Selección, fue distinguido por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario. Además, el jurado destacó no solo sus logros dentro de la cancha, sino su trabajo para promover el acceso a la educación y la salud de los jóvenes vulnerables.

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El reconocimiento tiene además un significado especial para el futbolista por el vínculo con su padre, Jorge, quien murió el pasado 8 de agosto. Messi contó que estaba muy ilusionado con la distinción y que, pese a las dificultades que podía representar el viaje por su calendario con Inter Miami, insistía en que viajara a Asturias.

“Va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha”, dijo Messi sobre el premio. También recordó que su padre estaba “muy feliz” y agregó que “seguramente lo estará disfrutando también”.

"Lo más importante es saber perder y saber ganar", dijo Messi el jueves en un acto con niños en Oviedo, afirmando que esa actitud es "fundamental" en el fútbol.

Fundados en 1981, los Premios Princesa de Asturias son los más prestigiosos del mundo hispanohablante y están dotados con un premio de 50.000 euros (56.000 dólares).

Estos premios abarcan las artes, las ciencias y los deportes, y se entregan anualmente en reconocimiento a los esfuerzos por mejorar la convivencia humana, la solidaridad y la cooperación global. El autor británico Julian Barnes, la pionera astronauta estadounidense Christina Koch y la estrella del punk Patti Smith fueron algunos de los otros ganadores que recibieron su premio el viernes.

Entre los ganadores anteriores de este premio deportivo se encuentran grandes figuras del tenis como Serena Williams y Rafael Nadal, el plusmarquista de maratón Eliud Kipchoge y la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn.

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