viernes 23 de octubre de 2026
SOCIEDAD
Por su trayectoria profesional

Galería de fotos: Messi recibe el premio Princesa de Asturias 2026 y concentra todas las miradas

Lionel Messi fue recibido por la princesa Leonor en las tradicionales audiencias previas a la ceremonia de los Princesas de Asturias. Fue destinguido por su labor deportiva y recibirá el galardón con presencia de la realeza de España.

Messi en España- Premios Princesa de Asturias
Messi en España- Premios Princesa de Asturias | AFP

Lionel Messi recibió este viernes la insignia de los Premios Princesa de Asturias 2026 de manos de la princesa Leonor de Borbón, durante una audiencia celebrada en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, España. El futbolista argentino participó del encuentro junto a su pareja, Antonela Roccuzzo, y los demás distinguidos de esta edición.

La actividad se desarrolló en la sala Covadonga del establecimiento hotelero y formó parte de los actos previos a la ceremonia central, en la que el rosarino será reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su trayectoria profesional. Se trata de uno de los honores institicuionales más prestigiosos del mundo.

Messi en España- Premios Princesa de Asturias

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A partir de las 13:30 horas, dará inicio la gran ceremonia de entrega de distinciones en el histórico Teatro Campoamor. Allí, el rosarino recibirá la clásica escultura diseñada por Joan Miró, el diploma acreditativo, la insignia de la Fundación y la asignación correspondiente. Según el protocolo establecido, no está previsto que haga uso de la palabra.

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