Javier Milei regresó de España en su cumpleaños y se le juntaron la interna libertaria y una nueva disputa por el islam

El avión presidencial ARG-01 aterrizó en Aeroparque a las 8.31 de este miércoles, con Javier Milei de regreso de España y una agenda doméstica bastante menos festiva que el cumpleaños que le esperaba.

Si bien, el Presidente cumplió 56 años con un triunfo legislativo bajo el brazo, pero también con varios frentes abiertos. Entre ellos, una economía que no termina de levantar, una interna libertaria que volvió a quedar expuesta y un cortocircuito con la Iglesia a pocas semanas de la visita del papa León XIV a la Argentina.

A esa altura de la madrugada, el clima en el Congreso contrastaba con ese escenario. Después de más de quince horas de debate en la Cámara de Diputados, Karina Milei y Martín Menem encabezaron una celebración sorpresa. Pasadas las cuatro de la mañana, entre aplausos y cánticos, los legisladores de La Libertad Avanza le cantaron el feliz cumpleaños.

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“¡Feliz cumpleaños al mejor presidente de la historia!”, dijo la secretaria general de la Presidencia.

En medio de los frentes abiertos, los dirigentes libertarios utilizaron las redes sociales para mostrar respaldo al Presidente. Así lo hizo en sus redes sociales la diputada Lilia Lemoine, quien recordó cómo había conocido las ideas de Milei y destacó “su coraje y su humildad”.

El ministro de Defensa, Luis Petri, le agradeció por los años de gestión y afirmó que su liderazgo es necesario para la “causa de la libertad”. Patricia Bullrich también le dedicó un saludo, mientras que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo que cambiar la Argentina requiere “visión, capacidad y, por sobre todas las cosas, coraje”.

Santiago Caputo, uno de los principales asesores, publicó un mensaje que apuntó al legado político que busca construir el oficialismo: “Mal que le pese a alguno, cuando todo este proceso haya terminado la Argentina habrá cambiado para siempre porque sólo hay una fórmula para la prosperidad de una Nación y es abrazando las ideas de la libertad”.

Sandra Pettovello, por su parte, apeló a un tono más personal y afectuoso: “Feliz cumpleaños al Sr presidente de todos los argentinos. El que no traiciona, el honesto, el que te abraza con el alma, el que cree en vos hasta el final”.

También se sumaron los saludos del partido La Libertad Avanza, de la legisladora Lorena Villaverde y del embajador estadounidense Peter Lamelas, entre otros dirigentes y funcionarios.

El regalo legislativo que Milei se llevó del Congreso

La sesión dejó dos resultados importantes para el Gobierno. Por un lado, la Cámara baja aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa con la que el oficialismo busca reforzar las garantías sobre los bienes privados. Por otro, le dio media sanción a una nueva ley de Discapacidad, después de que los libertarios aceptaran modificaciones reclamadas por la oposición y organizaciones del sector.

La iniciativa de Discapacidad reunió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría de más de dos tercios que incluyó al peronismo, al PRO, a la UCR y a buena parte de los bloques provinciales. Ahora deberá pasar al Senado para convertirse en ley.

La negociación llegó después de semanas de tensión por el ajuste que el Gobierno había incorporado al Presupuesto 2027. El proyecto original restringía las condiciones para acceder a las pensiones por invalidez laboral, eliminaba la compatibilidad entre esos beneficios y el empleo formal y proponía terminar con el esquema de aranceles unificados para las prestaciones. En la práctica, eso podía dejar a obras sociales, prepagas y provincias con mayor margen para fijar los valores de las terapias.

Frente a la presión opositora, el oficialismo terminó aceptando un texto que mantiene las pensiones no contributivas, la actualización de las prestaciones por inflación, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y la posibilidad de compatibilizar la pensión con un trabajo registrado, bajo determinados límites de ingresos.

También se incorporaron garantías de cobertura de salud, mecanismos de financiamiento y plazos para cancelar deudas con prestadores. La Oficina de Presupuesto estimó en $598.912 millones el costo de la iniciativa para 2027.

Ley de Discapacidad: Sin los diputados de Llaryora, el gobierno logró aprobar su proyecto con el peronismo

“La sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal”, defendió la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, una de las encargadas de negociar los cambios. Del otro lado, el peronista Juan Marino explicó que su bloque había decidido acompañar el proyecto después de dialogar con las organizaciones: “Nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones”.

La interna libertaria volvió a quedar a la vista

Mientras Karina Milei celebraba el resultado parlamentario, en las redes sociales reapareció Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan” y referente de Las Fuerzas del Cielo, para cargar contra el economista Alberto Benegas Lynch (h) y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”

El diputado Benegas Lynch, a quien Milei suele reivindicar como una figura central del liberalismo argentino, había escrito: “Alimenta llamaradas fanáticas hacer temas religiosos confrontativos, es clave que se cumplan NORMAS DE RESPETO RECÍPROCO”. Menem replicó el mensaje en sus redes.

Siguiendo esa línea, Parisini respondió: “Me chupan un huevo todos ustedes del primero al último, incluyendo al del RT. La Argentina no se doblegará NUNCA”, en un ataque que dejó al descubierto las diferencias entre el oficialismo. Agustín Laje, titular de la Fundación Faro, también se pronunció en una línea similar.

El tema también llegó al recinto. Durante la sesión, el diputado Luis Petri cuestionó: “El problema que atraviesa Europa es un problema de fondo”, sostuvo, antes de afirmar que el continente se había “desarmado espiritual y moralmente”.

Sobre eso, expresó: “Como dijo Milei en Davos, Occidente está en peligro porque abandonó las ideas que lo hicieron grande. Y en frente, tiene un enemigo que es despiadado, que es el islamismo radical”.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, lo acusó de “racista” e “islamofóbico”. El intercambio escaló cuando la diputada se levantó de su banca para increparlo y terminó involucrando al presidente de la Cámara, Martín Menem. “¡Lo van a venir a buscar a usted!”, le gritó Bregman al titular del cuerpo.

Luis Petri, diputado nacional de La Libertad Avanza

Petri continuó con sus cuestionamientos y sostuvo que el islamismo radical “dinamita templos y bibliotecas”.

MV