Estudiantes, trabajadores y organizaciones ambientalistas protagonizaron una protesta este jueves durante la inauguración del XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La manifestación fue en rechazo a la participación del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien tenía previsto intervenir en el acto de apertura, después de habilitar la venta de tierras sin límite.

La protesta estuvo relacionada con la decisión judicial que dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales, impulsada por Javier Milei mediante el DNU 70/2023. La legislación establecía límites a la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras, por lo que su derogación generó fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, políticas y de excombatientes de Malvinas. Lorenzetti, uno de los tres integrantes de la Corte que intervinieron en esa resolución, participaba como expositor de un encuentro dedicado a la protección ambiental, cuando los estudiantes expresaron su rechazo.

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“¡A donde vayan, los iremos a buscar!”, gritaron los manifestantes, que cuestionaron al magistrado por el reciente fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras.

“¿Cómo puede venir a hablar de proteger el ambiente un juez que firmó la entrega de nuestros territorios y bienes comunes al capital extranjero?”, se preguntaron los estudiantes.

"Irrumpimos en la Facultad de Derecho para repudiar a Ricardo Lorenzetti y lograr que el Congreso sobre Derecho Ambiental no transcurra en una falsa normalidad. No puede pasar como si nada mientras se desfinancia la universidad pública y la Corte entrega nuestros recursos", dijo el dirigente Lucas Bonfante.

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"Es una tomada de pelo total y absoluta que un juez como Ricardo Lorenzetti, que firmó para entregar la tierra y los bienes naturales del país, exponga en un Congreso de Derecho Ambiental", agregó. "Es una grave contradicción", agregó.

Asimismo, los manifestantes rechazaron la composición actual de la Corte Suprema y cuestionaron la legitimidad de sus decisiones en materia ambiental y social. En ese marco, Evelin Cano, estudiante de Derecho, sostuvo que "la tierra, el agua y los bienes comunes naturales no son una mercancía”.

La protesta fue impulsada por distintas organizaciones y agrupaciones, entre ellas los Comités por un Movimiento por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora, la Juventud del PTS, Contraimagen y Alerta Roja. Los participantes centraron sus reclamos en la defensa de los bienes comunes, el rechazo a la extranjerización de la tierra y el cuestionamiento a las políticas que consideran perjudiciales para la soberanía territorial y ambiental.

RM