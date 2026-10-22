Raúl Timerman: "Hoy le ganan el balotaje a Milei tanto Cristina, Kicilof como Massa"

El analista político y consultor estratégico Raúl Timerman analizó el escenario electoral argentino y las posibilidades de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Según los últimos relevamientos de su consultora, La Sastrería, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa podrían imponerse ante Javier Milei en un eventual balotaje, en un contexto marcado por la incertidumbre económica y una creciente demanda de cambio.

En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Timerman examinó la evolución de la imagen del Presidente, las dificultades del Gobierno para recuperar el respaldo ciudadano y las tensiones dentro del peronismo por la definición de un candidato. Además, abordó el peso de la economía y la corrupción en las preferencias electorales y analizó el lugar que podría ocupar Patricia Bullrich en el oficialismo.

Raúl Timerman es analista político, comunicador y consultor estratégico. Es el director de la consultora de opinión pública La Sastrería, firma dedicada a realizar muestreos cuantitativos y cualitativos sobre las demandas de la ciudadanía, la evolución de políticas públicas y las imágenes de los principales dirigentes del país.

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Raúl, un gusto tenerte acá en un momento en el que las sociedades pasan vertiginosamente de visiones contradictorias, ¿no? Milei estaba reelecto, Milei está acabado; Lula ganaba caminando, Lula termina perdiendo en primera vuelta; Bolsonaro gana caminando, ahora parece que Lula puede revertirlo. Vivimos en una especie de montaña rusa, donde lo que ha cambiado no es el cambio, sino la velocidad del cambio.

¿Qué tal, Jorge? Buen día. Un placer estar aquí nuevamente. Sí, te voy a agregar una más: Cristina estaba muerta políticamente y hoy es la que tiene la mejor imagen política del país y le gana un balotaje a Javier Milei. Efectivamente, creo que una de las características que se está dando en las sociedades tiene que ver con la velocidad con la que aparece la insatisfacción. Es decir, uno cree haber llegado a un determinado lugar. El ejemplo te lo voy a dar con el caso de Javier Milei. Nosotros veníamos, con Shila Vilker, siguiéndolo muy de cerca cuando era el único candidato que crecía antes de las presidenciales de 2023, todos los demás se mantenían estables. Milei crecía a una velocidad relativamente baja, porque pensá que el domingo de las elecciones generales saca 30 puntos, pero el domingo anterior estaba en 22. O sea, se aceleró en la última semana. Cuando estaba en 15 o 16 puntos, empezamos a hacer grupos focales con votantes de Milei. No ganaba las elecciones, pero tratábamos de entender por qué lo votaban. Milei, que era un hombre muy raro, ¿no es cierto? Te voy a dar la síntesis de ese voto. Después de muchos grupos, con personas de distintas edades, la síntesis fue una frase: "Estoy harto. Esto así no va más. Yo lo voto a Milei y que sea lo que Dios quiera". Bueno, pasaron casi tres años de gobierno. La gente ya sabe qué quiso Dios con Milei y hoy se le ha dado vuelta la taba. Ya se perdió la esperanza. Esperaron demasiado con él, yo creo que mucho más que con otros, debido a lo que había venido antes. Pero también la acción de él terminó, como fruto final, reviviendo lo de antes. Hoy eso de que la gente no quiere volver al pasado ya no tiene más valor. Cuando vos le preguntás a la gente qué preferiría para el próximo gobierno, el de 2027: ¿un gobierno del tipo de Cristina Kirchner, uno del tipo de Mauricio Macri, uno del tipo de Alberto Fernández, la reelección de Javier Milei, algo diferente o no sabe?, un gobierno como el de Cristina Kirchner aparece primero, con 32 puntos. Segundo, la reelección de Javier Milei. Tercero, con cerca de 28 puntos, que aparezca algo diferente.

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Hay tres tercios nuevamente. Porque, si decís que los porcentajes están todos por encima del 20 y pico por ciento, entre esos tres aparece la disyuntiva: o volvemos al pasado, o mantenemos el presente, o damos otro salto hacia el futuro.

Así es. Y yo estaba revisando, vos fijate, ayer me acordé de Savaglio, un gran publicitario, posiblemente el mejor de los publicistas políticos que tuvo la Argentina. Él y Ramiro Agulla. Savaglio hizo, lo primero que recuerdo, el PRO: el nombre, "Pro", el amarillo para el PRO. Después hizo el "+A 15", para Massa. Hizo el naranja de Scioli, hizo muchas cosas. Hizo también la campaña de Rodríguez Larreta. Lo que más me impactó fue el gráfico del "+A 15". Una síntesis buena. Entonces, agarro la inteligencia artificial, que a veces la uso, y le pregunto cuáles fueron las bases de la campaña de Sergio Massa en 2015. Porque Sergio Massa se presentaba en un escenario de tercios. Estaba Scioli, que representaba la continuidad del peronismo del gobierno de Cristina; Mauricio Macri, que venía de la Ciudad de Buenos Aires, un poco la centroderecha nacida en la Ciudad; y Sergio Massa, que inaugura lo que se llamó la Avenida del Medio, que iba entre los dos. Su eslogan de campaña fue: "Cuidar lo que está bien, cambiar lo que está mal, encarar lo que falta". Hoy vos podés salir con ese eslogan y es perfectamente actual. Se repite esa situación, una situación de tercios en la que sigue siendo vigente el peronismo de aquella época, hoy encarado de alguna manera por Cristina y disputado por Axel Kicillof. La centroderecha de Mauricio Macri, que fracasó como tal, va a su extremo, que es una derecha alocada como la de Javier Milei, sin ningún rasgo de nacionalismo. Eso no tiene que ver con la derecha autóctona. La derecha conservadora en la República Argentina fue siempre nacionalista. Este hombre es apátrida, no tiene un sentido de lo nacional. Y algo nuevo que aparezca. Bueno, por ahora no aparece algo nuevo. Pero vos igual tenés núcleos. Milei hoy está con 37,5% de aprobación de gestión, que también es un tercio.

Y es bastante bueno para cómo está la situación.

Esto lo terminamos hace dos días, así que es bien actual todo lo que te estoy contando. Nosotros habíamos hecho un trabajo sobre un presidente de diseño el mes anterior. Hicimos 15 preguntas. Una pregunta, una de las 15, era si usted considera importante que el próximo presidente... Porque era diseñado por el electorado, ¿no es cierto? Habría que recorrer todas las respuestas y analizarlas. Es muy interesante. Teniendo presente siempre que el presidente tiene que ser presidente de todos los argentinos. Entonces, vos tenés una respuesta que es 50% una cosa y 50% la otra, y el que se pone al frente tiene que ser presidente y jugar ambos roles. Pero hay una pregunta que tiene que ver con el temperamento del actual presidente: ¿usted considera importante que el próximo presidente tenga equilibrio emocional? El 85% considera que es importante, pero hay un 15% que dice que no, que no le importa el equilibrio emocional. Me hizo recordar algo de hace muchos años. Gustavo Córdoba hizo un trabajo sobre las creencias de los argentinos. Siempre que la busco no la encuentro y le escribo pidiéndosela de nuevo. Me acuerdo de que el 11% de los argentinos creía que la Tierra es plana. Vos decís: "Es poco el 11%". No es poco, es uno de cada diez. Que la Tierra es plana es difícil de pensar.

Bueno, por eso hoy te encontrás con que en todas partes del mundo hay fenómenos marginales.

¿Cómo, perdón?

Que en todas partes del mundo hay fenómenos marginales. El payaso Tiririca, fenómenos marginales que sacan ese 10 o 15%. Porque la representación de la irracionalidad obtendría ese porcentaje, entre el 10% y el 15%. Ahora, vos lo que decís es que hoy Cristina Kirchner le ganaría en un balotaje a Milei. ¿Solo Cristina Kirchner?

No, varios le ganarían. Ahí vamos. Hoy Massa volvería por menos, pero también le ganaría, y el que posiblemente está más cómodo para ganarle, en un escenario cercano al de Cristina, es Axel Kicillof. Yo estaba pensando en ese espacio. Indudablemente, el peronismo forma parte...

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O sea, los tres integrantes del abanico peronista serían Cristina Kirchner, Sergio Massa y, de alguna manera, Kicillof, que representa la continuidad de Alberto Fernández en algunos aspectos de ese peronismo no kirchnerista.

Kicillof es un personaje poco común en la política argentina por varias cosas, pero hay una que es fundamental. Cuando le preguntás a quienes tienen una imagen positiva de Axel Kicillof cuál es la primera palabra que les viene a la cabeza cuando piensan en él, dicen "honesto". De ningún otro político, quienes tienen una imagen positiva dicen eso. Vos les preguntás a quienes tienen una imagen positiva de Cristina Kirchner y te dicen "genia", "diosa", "líder", pero no te dicen "honesta". A quienes tienen una imagen positiva de Sergio Massa les preguntás y te dicen "eficiente", pero tampoco te dicen "honesto". Cuando preguntás por la imagen negativa, a quienes tienen una imagen negativa de casi todos los políticos, de Sergio Massa y de Cristina Kirchner, te dicen "corrupto". No te dicen eso de Axel, te dicen "inútil". No te dicen "corrupto"; nadie piensa que Axel es corrupto. Hay otro personaje, no tan claro, pero que efectivamente está en una posición parecida en ese sentido, que es Patricia Bullrich. Que estuvo siempre en la política argentina, empezó a militar antes de que la mayoría del Gobierno hubiera nacido. Nunca tuvo una denuncia de corrupción. No es esa una caracterización de Patricia Bullrich. Ahora bien, ¿cuál es la salida? Indudablemente, el peronismo es el núcleo de la oposición. No hay otro núcleo que no se forme alrededor del peronismo. Está pasando por una etapa en la cual uno de sus integrantes trata de diferenciarse, forma una agrupación propia y quiere comenzar un camino independiente, en disputa de liderazgo con Cristina Kirchner. Y hay alguien como Sergio Massa, que pertenece al espacio, pero no siendo peronista, tiene su propio partido. Axel tiene una agrupación dentro del peronismo, como La Cámpora, digamos. Pero Sergio Massa tiene un partido, que es el Frente Renovador, y forma parte de ese espacio. Yo creo que un candidato de Cristina sola hoy no podría competir con Axel Kicillof, pero un acuerdo de Cristina con Sergio Massa podría convertir a Massa, o a un outsider no de la política, pero sí del AMBA, como puede ser un exgobernador como Sergio Uñac o Gerardo Zamora, en un candidato de ese espacio para confrontar con Axel Kicillof. Y lo mejor que le puede ocurrir al peronismo es una interna, donde seguramente no saldrá de ahí un nuevo liderazgo, pero sí un candidato reconocido por todos.

Siguiendo la trayectoria de tu análisis, claramente Kicillof va a ser presidente, es precandidato. Claramente Cristina no quiere a Kicillof y va a apoyar a otro candidato que competirá con él.

Daría la impresión de que van por ese camino.

Por lo que, o es Massa o es un gobernador, como Zamora o Uñac.

Un exgobernador, sí. Es lo que creo yo.

Entonces, ese sería el escenario que se produciría después de las vacaciones.

Eso sería, yo creo que ese escenario se define. Algunos dicen que después de las vacaciones, puede ser después de la visita del Papa. Hoy el Papa confirmó que viene a la Argentina. Puede ser después de su visita y también puede ser que eso diferente que aparezca definitivamente lo haga después de la visita del Papa.

También puede ser eso. Después del Papa, de las elecciones en Estados Unidos, de las elecciones en Israel y de las elecciones en Brasil, ¿no? En Brasil son este domingo. Quince días a todo ritmo.

Sí, indudablemente. Por otro lado, en el panorama internacional están pasando cosas en el mundo que hacía tiempo que no pasaban. Hay fenómenos que no ocurrieron nunca: simultáneamente, como está ocurriendo en Francia, se da una protesta de la ultraderecha y la ultraizquierda. La última protesta que recuerda la gente de mi edad, además de la de los chalecos amarillos, es la de mayo del 68 en Francia, que era un movimiento juvenil de izquierda en el que aparecía algo nuevo.

Raúl, quiero pedirte profundizar sobre una característica. Vos decías que cuando se pregunta por Cristina, en lo positivo se dice "genia" y, en lo negativo, "chorra". Cuando se pregunta por Sergio Massa, aparece que es rápido, vivo, y, en lo negativo, que es poco confiable. Cuando se pregunta por Kicillof, se dice que es honesto y, en lo negativo, que es inútil. Ahora hay un punto crucial acá, que es la economía. La posibilidad de que el peronismo vuelva al gobierno sería el resultado de una economía que no satisfizo, si tal cosa sucede. Y hay dos de los tres hipotéticos precandidatos atravesados por la economía: un excandidato a presidente, que es Massa, y un gobernador, que es Kicillof. Massa fue el último ministro de Economía del gobierno anterior y le tocó atravesar el proceso de crecimiento inflacionario. Kicillof fue el último ministro de Economía de Cristina Kirchner y le tocó atravesar la etapa menos exultante de la economía kirchnerista. Respecto de lo económico, ¿cómo juega la imagen de Kicillof, el ministro de Economía de Cristina, y cómo juega la imagen de Sergio Massa, último ministro de Economía del gobierno anterior?

Buena pregunta.

¿O esto nos lleva a un gobernador que no esté catequizado?

No, no es automática la respuesta, pero yo te diría lo siguiente. Pensá en Sergio Massa como ministro de Economía, Alberto Fernández como presidente de la Nación, con una inflación alta y no controlada mes a mes, y Sergio Massa como candidato a presidente de ese gobierno, que en ese momento tiene 24% de aceptación de gestión. Sergio Massa saca 36 y pico por ciento. Ahí hay una relativización.

Él supera la evaluación económica.

De alguna manera, hay algo que tiene que ver con todo lo demás, aparte de la economía. Axel Kicillof fue ministro de Economía de Cristina Kirchner. No habla de ese período, no plantea... Fijate que no hay un solo planteo de Axel Kicillof que tenga que ver con cómo va a ser la Argentina cuando él sea presidente. No le escuchaste decir absolutamente nada. O sea, no sabemos. Genera una incógnita. En algún momento va a tener que decirlo, porque no va a servir la referencia al pasado. Él tiene que haber aprendido algo después de haber gobernado dos veces la provincia de Buenos Aires, y especialmente ahora, con un gobierno que lo castiga y lo obliga a reducir sus gastos y a ser muy austero en lo que hace. Todo eso, de alguna manera, tendrá que ser volcado en la campaña presidencial. Ganó un puntito a favor y, si lo sabe ubicar, es importante, por lo que le está pasando a la Argentina ahora con el tema de YPF.

Cuando le dicen "inútil", ¿se lo dicen por YPF?

No, habría que cruzar ese "inútil" con los que no tienen nada que ver, con los que dicen que Cristina es "chorra", porque yo creo que es la misma gente.

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O sea, ¿es inútil porque nos roba?

No, yo creo que tiene que ver básicamente con la oposición a Axel, en términos de que la honestidad no puede ser puesta en duda. No hay ningún elemento que la haga poner en duda. Y acá te agrego algo más. Cuando vos le preguntás a la gente cuál es el principal problema de la Argentina, desde febrero del año pasado hasta hoy te dice que la corrupción. El principal problema de la Argentina es la corrupción, eso dice la opinión pública. Mi opinión personal, que no siempre coincide con la opinión pública —hay que saber diferenciar—, es también que este es un país corrupto, esencialmente corrupto, con estructuras corruptas. La corrupción invade los tres poderes del Estado y la vida de todos los ciudadanos. Algún día alguien va a tener que arreglarlo, porque, si no, va a ser muy difícil salir adelante. Dicho esto, estoy de acuerdo con la opinión pública: el principal problema es la corrupción. Cuando preguntás cuál es la principal preocupación de cada uno, aparecen los bajos ingresos, el desempleo, lo que me pasa a mí. El principal problema del país es la corrupción. Entonces, como tenés corrupción y economía, la pregunta es: dígame usted, al momento de emitir su voto, ¿qué prioriza, el plan económico del candidato o el plan de lucha contra la corrupción? Dos a uno, el plan económico. Bien. Como resultado de esto, yo te diría que un candidato hoy debería salir a la palestra con un plan económico y un plan de lucha contra la corrupción. ¿Qué decía Javier Milei candidato? "Voy a terminar con la inflación dolarizando la economía".

Pero ¿existe un candidato que pueda juntar estos dos?

Ah, pará, pará, ahí vamos. Ya vamos a llegar. Tu ansiedad me corre. ¿"Voy a terminar con la inflación dolarizando la economía" es el plan económico? ¿Y "voy a terminar con la casta política corrupta" es el plan de lucha? Bien, ahí, en ese plan de lucha contra la corrupción fracasó completamente. La casta política está dentro del Gobierno, tienen casos para tirar para el techo. Bien, ahora la pregunta es: ¿vos te imaginás que Axel Kicillof puede salir con un plan de lucha contra la corrupción y decir "se acabó la corrupción"? No puede salir, porque lo matan. ¿Sergio Massa puede salir? No puede salir. Entonces, ese es el problema del peronismo. El peronismo nunca pudo plantear un plan de lucha contra la corrupción, nunca. Así como en la práctica, excepto el caso de Néstor Kirchner, posiblemente tampoco planteó un gobierno para todos. El gobierno de Cristina era ellos y nosotros; el gobierno de Milei es ellos y nosotros. Alberto Fernández, posiblemente con el tema de la pandemia, planteó un gobierno para todos. Raúl Alfonsín posiblemente se presentaba como un hombre que hacía un gobierno para todos. Pero, indudablemente, a toda esta gente, ¿qué le fue fallando? El plan económico.

Entonces, como corolario, no vamos a encontrar un candidato. El problema que tiene el peronismo no es solo del peronismo. Y, fundamentalmente, si fuera un problema del peronismo, la gente va a votar dos tercios por el plan económico. Entonces, mi pregunta es, como conjetura: dado que Kicillof está asociado con la economía de la última parte del gobierno de Cristina y más asociado todavía con la economía de la última parte del gobierno anterior, ¿sería mejor para el tema económico alguien que no estuviese asociado con recuerdos económicos infelices, como podría ser un gobernador del interior?

No, yo creo que no es necesario eso. Yo creo que hay que salir con "cuidar lo bueno, cambiar lo malo y encarar lo que falta". Y hay que decirlo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Yo creo que tanto Axel Kicillof como Sergio Massa estarían en condiciones de salir a decir cómo va a ser la Argentina desde el punto de vista económico el día que sean presidentes. Lo que tienen que conseguir con eso es que la gente les crea y que quiera eso.

¿Qué te dicen ellos? Ellos te dicen: "Mire, señor, yo no sé si en octubre del año próximo Argentina está en default porque el Gobierno no logra juntar la cantidad de dólares suficientes para pagar sus compromisos. O no sé si el Gobierno logra pagar sus compromisos, pero hay una corrida cambiaria y tenemos una corrida del dólar hacia el techo de la banda, con una devaluación implícita del 30 o 40%. O no sé si el Gobierno llega perfectamente a las elecciones, más o menos como está hoy, sin que las variables macroeconómicas se le disparen". Son escenarios totalmente distintos. Lo que hay que hacer, dicen tanto Massa como Kicillof, son cosas distintas en un escenario que en el otro.

Sí, claro. Por eso nadie sale a decir qué es lo que va a hacer cuando sea presidente. Porque todavía no está el escenario. Es decir, todavía no está definido no solo el escenario electoral, sino el escenario del país. Cuatro o cinco meses antes de las elecciones, ¿cuál va a ser la Argentina a la que le voy a tener que proponer algo? ¿Y qué cosa le voy a poder proponer en ese momento? Seguramente no va a ser lo mismo que le pueda proponer ahora. Y yo creo que de ahí viene la cautela en ese aspecto. Y vos fijate qué, instalados, como candidatos hay solo dos: Javier Milei, por la reelección, y Axel Kicillof. No hay otro candidato instalado.

Volviendo al comienzo de tu último análisis de opinión pública, decías que Cristina le gana por más, en un balotaje, a Milei, pero también le gana, muy parecido, Kicillof, y un poquito menos, pero también le gana, Sergio Massa.

Hoy. En la foto de hoy, en la que la gente está sometida por la incertidumbre y por una demanda de cambio que apareció.

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Podríamos entonces decir que, salvo que la economía mejore, esa foto de hoy sería la foto del futuro. Si la economía mejora, cambiaría. Entonces, si la economía no mejorase...

Esa sería la foto. Efectivamente.

Milei no sería reelecto.

¿Sabés quién lo dice muy claramente dentro del Gobierno? Patricia Bullrich. Cuando dice que todavía hay que aflojar con la economía, que todavía hay un año de octubre a octubre y que tenemos tiempo. El tema es que las internas en el Gobierno están graves, que Santiago Caputo está prácticamente aislado, que Karina Milei ha tomado una independencia total en la toma de decisiones políticas, que Javier Milei se ha desinteresado de ese tema y que, cuando le plantean que hay que aflojar y aumentar el consumo, él dice: "Yo no vine para eso. Esto soy yo y así va a seguir hasta el final. Y, si me tengo que ir a mi casa, me voy a mi casa". Lo que pasa es que Karina Milei no quiere irse a su casa. Ahí empiezan los conflictos. Patricia Bullrich se da cuenta de lo que está pasando, se lo comenta al Gobierno, empiezan las discusiones internas y, en algún momento, tendrán que tomar una decisión respecto de qué quieren: si reelegir o mantenerse ortodoxos.

¿Y Patricia Bullrich ganaría un balotaje contra Cristina Kirchner, contra Kicillof y contra Massa?

Hoy lo que pasa es que Patricia Bullrich no está instalada como candidata, entonces es muy difícil. La posibilidad de Patricia Bullrich es la que tuvo María Eugenia Vidal con Macri: que Macri hubiera decidido. Mucha gente se le acercaba y le decía: "Mirá, vos no reelegís, vos no reelegís, vayamos con María Eugenia". Hay mucha gente que se le acerca a Patricia —no sé si a Milei— y le dice: "Javier, no reelegís, Javier, no reelegís. Deberías ser vos la candidata". Pero solo podés ser la candidata si los Milei deciden que así sea. Por ahora, vamos a ver qué pasa.

Raúl Timerman, como siempre, un gran gusto, una hermosa conversación. Muchas gracias por estar acá.

No, al contrario. Muchísimas gracias a vos. Mucho éxito y esperemos que el año que viene, que va a ser un gran año político, tu canal se vaya para arriba.

Muchas, muchas gracias. Vamos a las noticias.



LMM