Milei copó las tapas de España con insultos a Sánchez, peleas con periodistas y un abrazo con Ayuso

Entre insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cruces con periodistas y un efusivo abrazo con Isabel Díaz Ayuso, la visita de Javier Milei a España no pasó inadvertida para los principales diarios de España.

Su viaje coincidió, además, con la antesala de las elecciones del 29 de noviembre, en las que se enfrentan el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, y las fuerzas de derecha, encabezadas por el Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, y Vox, de Santiago Abascal, a quien Milei respalda por su afinidad ideológica.

A contramano de las ausencias que marcaron la gira, el abrazo entre Milei e Isabel Díaz Ayuso se convirtió en una de las imágenes centrales de las portadas, ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid fue la única dirigente de peso de la derecha que lo recibió, en un encuentro a puertas cerradas que duró alrededor de dos horas.

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“Milei agita el 29-N con insultos a Sánchez y abrazos a Ayuso”, tituló El País, en una síntesis que puso en primer plano la confrontación abierta con el jefe del Gobierno español y la cercanía con una de las principales referentes del PP.

También señaló que el PSOE aprovechó la presencia para lanzar el spot de campaña “zurdos y orgullosos”.

El Mundo, por su parte, tituló “Abrazo a Milei e invitación a la Cumbre Iberoamericana en Madrid... pese a Sánchez” y destacó que el Presidente argentino irrumpió en la precampaña con un “choque frontal” contra el jefe del Gobierno español, a quien calificó de “dictador”, “delincuente” y “ladrón”.

La Vanguardia siguió una línea similar con el título “Milei irrumpe en el 29-N: llama a Sánchez ‘dictador’” y puso el foco en la falta de encuentros con los principales dirigentes de la derecha española, más allá de Ayuso.

Además, como fue la única dirigente de peso de la derecha española que recibió públicamente a Milei durante su visita, La Razón se enfocó en el rédito político del encuentro y tituló: “Ayuso refuerza su perfil con Milei y pone el foco en el voto exterior”, en alusión a la estrategia de la madrileña.

Milei contra Sánchez, en plena campaña electoral

El momento más áspero de la visita se produjo durante la intervención de Milei en el Nueva Economía Fórum, un encuentro celebrado en Madrid ante dirigentes, empresarios y representantes de distintos sectores.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, no se quedó ahí. Milei también acusó al jefe del Gobierno español de corrupción y pidió a los ciudadanos que echaran “a patadas” a los socialistas en las próximas elecciones.

Además, cuestionó las políticas migratorias de Sánchez y vinculó la situación de Ceuta, un enclave español en el norte de África, con lo que describió como una “invasión”.

Las declaraciones provocaron una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que calificó de “indigno” que el Presidente argentino viajara al país para atacar a Sánchez y advirtió que buscaba “fomentar un clima de polarización entre españoles”.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Óscar Puente, el ministro de Transportes, también salió al cruce. Durante un acto del PSOE, en el que participó Sánchez, ironizó sobre la presencia del libertario y preguntó: “¿Qué necesidad tenemos de ponernos en manos de aventureros?”.

Los ataques a periodistas también llegaron a los diarios

Uno de los episodios más comentados tuvo como protagonista a Julia Molina, periodista de la Cadena SER. Cuando le preguntó si su visita podía resultar incómoda para el PP y Vox, el Presidente respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso”.

También arremetió contra el diario Clarín cuando un presentador se disponía a leerle una pregunta durante el foro: “Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales”. Después, acusó al medio de haberse aliado con dirigentes políticos para perjudicar a un gobierno y cuestionó su cobertura.

Milei llamó "impresentable dictador" a Pedro Sánchez y pidió "sacar a patadas a los socialistas"

Además, en otro intercambio, un cronista del programa El Intermedio, de La Sexta, le preguntó por las personas que no llegan a fin de mes en la Argentina. Milei rechazó el planteo y contestó: “Si vos querés abrazarte a un slogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.

MV/AF