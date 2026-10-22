Milei quiso elogiar a un economista y lo comparó con el placer que le generaba leer Playboy

La gira de Javier Milei por España generó más noticias por las curiosidades del presidente que por la relevancia de su actividad diplomática. El jefe de Estado apenas logró reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras otros referentes de derecha lo eludieron en plena campaña electoral. El mandatario generó más repercusión con su discurso contra su par español, Pedro Sánchez, al que tildó de "impresentable dictador".

Milei también visitó este miércoles la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y en su discurso ante los alumnos destacó a un economista, al que disfrutó leer más que una revista de contenido erótico para adultos, según sus propias palabras.

El libro en cuestión es Teoría del valor, de Gerard Debreu, publicado en 1973. "Disfruté más leer el Teoría del Valor de Debreu que mi primera Playboy. O sea, que es un libro que me gustó mucho", remarcó el presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Es interesante porque ese modelo y toda la matemática, la topología, es tan deslumbrante que uno queda fascinado, queda encandilado, y es tal el efecto que, cuando el mundo real no mapea con el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Es un disparate. Es decir, si ustedes van a una empresa y le llevan un modelo al empresario, que es el que toma la decisión final, y ustedes le dicen el modelo, lo saca a patadas, o sea, vuelan por una ventana", intentó aclarar luego el mandatario argentino.

Las referencias a lo erótico o lo directamente sexual son frecuentes en los discursos de Milei. Van desde la polémica mención a los "niños envaselinados y encadenados" para hacer referencia a la supuesta perversidad del Estado hasta sus múltiples y floridas metáforas sobre mandriles y cuestiones anales. La lectura de Playboy también parece haberlo influenciado en cuestiones políticas: la hoy diputada nacional Karen Reichardt fue tapa de esa publicación años antes de que el presidente la convocara a las filas de La Libertad Avanza.

Milei fue recibido en la casa de estudios madrileña por protestas de los estudiantes. "Fuera Milei y Ayuso de la Universidad" y "¡Milei, fascista, estás en nuestra lista!", fueron algunos de los mensajes que surgieron de pancartas y cánticos en las manifestaciones contra el jefe de Estado, según El País de Madrid. Los estudiantes cuestionaron que la Universidad Rey Juan Carlos, que se financia con fondos públicos, invite a disertar a un dirigente que desfinancia la educación pública y "reprime marchas universitarias" en su país.

El jefe de Estado argentino recorrió la casa de estudios junto a Jesús Huerta de Soto, profesor de esa casa de estudios identificado con la escuela austriaca de economía, al que Milei suele citar.

Tras su visita, la comitiva presidencial argentina emprendió el regreso al país y tenía previsto aterrizar en Argentina este jueves a las 8.