El resultado se definió en una votación ajustada, en la que el oficialismo reunió el respaldo de sus aliados. Las abstenciones correspondieron a cinco integrantes del espacio Provincias Unidas vinculados al cordobesismo y a Álvaro González, del PRO.

El proyecto abarca modificaciones en los procedimientos de desalojo, las condiciones para las expropiaciones estatales y la digitalización de los registros inmobiliarios. Uno de los puntos centrales fue la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023.

A favor: 124 diputados. La nómina incluyó a legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y representantes de otros bloques provinciales. En contra: 119 diputados. El rechazo reunió a legisladores opositores que se pronunciaron contra el proyecto en general. Abstenciones: 6 diputados.

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Diputados: tras blindar su DNU 70, LLA lleva al recinto la Ley de Tierras K, Discapacidad y Endeudamiento

Durante el tratamiento en particular, el capítulo referido a las tierras rurales obtuvo 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones, de acuerdo con el registro publicado por Diario Textual. Los votos negativos correspondieron a Gladys Medina, Elia Fernández, Karina Maureira y Pablo Outes. Entre quienes se abstuvieron estuvieron Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Juan Carlos Giordano, Mónica Frade y Marcela Pagano.

Votos afirmativos

Según la nómina publicada por El Destape, votaron a favor Guillermo César Agüero, Sabrina Ajmechet, Carlos Alberto Almena, Lisandro Almirón, Claudio Álvarez, Bárbara Andreussi, Pablo Ansaloni, Damián Arabia, Martín Ardohain, Lourdes Micaela Arrieta, Belén Avico, Karina Banfi, Atilio Basualdo, Mónica Becerra, Beltrán Benedit, Bertie Benegas Lynch, Emmanuel Bianchetti, Bernardo Biella, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Gabriel Bornoroni, Adrián Brizuela, Eliana Bruno, Mariano Campero, Sergio Eduardo Capozzi, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnuovo, Abel Chiconi, Gerardo Cipolini, Facundo Correa Llano, Fernando de Andreis, María Florencia de Sensi, Romina Diez, Nicolás Emma, Alejandro Fargosi, Daiana Fernández Molero, Alida Ferreyra, Sergio Figliuolo, Alejandro Finocchiaro, María Gabriela Flores, Alicia Fregonese, Maira Frías, María Virginia Gallardo, Álvaro García, Carlos García, José Luis Garrido, Antonela Giampieri, Silvana Giudici, Rosario Goitia, Alfredo Gonzales, Diógenes Ignacio González, María Luisa González Estevarena, Maura Gruber, Jairo Guzmán, Diego Hartfield, Oscar Herrera Ahuad, Patricia Holzman, Gerardo Huesen, Gladys Humenuk, María Cecilia Ibáñez, Carlos Gustavo Jaime Quiroga, Andrés Ariel Laumann, Lilia Lemoine, Andrés Leone, Mercedes Llano, Enrique Lluch, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Álvaro Martínez, Martín Matzkin, Nicolás Mayoraz, Julieta Metral Asensio, Soledad Molinuevo, Soledad Mondaca, Guillermo Montenegro, Juan Pablo Montenegro, Francisco Morchio, Julio Moreno Ovalle, Gabriela Luciana Muñoz, Lisandro Nieri, Miriam Niveyro, José Núñez, Joaquín Ojeda, Sebastián Pareja, Marcos Patiño Brizuela, Santiago Pauli, Agustín Pellegrini, Federico Agustín Pelli, José Peluc, Luis Petri, María Lorena Petrovich, Luis Albino Picat, Nancy Viviana Picón Martínez, María Celeste Ponce, Manuel Quintar, Valentina Ravera, Verónica Razzini, Karen Reichardt, Gastón Riesco, Cristian A. Ritondo, Gonzalo Roca, Miguel Rodríguez, Laura Elena Rodríguez Machado, Javier Sánchez Wrba, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, Gisela Scaglia, Darío Schneider, Laura Soldano, Yamile Tomassoni, Rubén Darío Torres, Aníbal Tortoriello, José Federico Tournier, César Treffinger, Hernán Urien, Daniel Vancsik, Patricia Vásquez, Andrea Fernanda Vera, Pamela Fernanda Verasay, Lorena Villaverde, Gino Visconti, Martín Yeza, Carlos Raúl Zapata y María Inés Zigarán.

Sin sancionar leyes estructurales, la Cámara de Diputados bonaerense sesionó sólo seis veces en el año

Votos negativos

Los 92 integrantes de Unión por la Patria que votaron en contra fueron Hilda Aguirre, Cristián Andino, Javier Andrade, Jorge Neri Araujo Hernández, Martín Aveiro, Marcelo Barbur, Luis Eugenio Basterra, Gustavo Bordet, Alejandrina Borgatta, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Julieta Marisol Campo, Lucía Cámpora, Florencia Carignano, Sergio Guillermo Casas, Carlos Daniel Castagneto, Jorge Chica, Carlos Cisneros, Ricardo Daives, Graciela De la Rosa, Fernanda Díaz, Sergio Dolce, Gabriela Beatriz Estévez, Emir Félix, Abelardo Ferrán, Andrea Freites, Sebastián Galmarini, María Teresa García, Diego A. Giuliano, José Glinski, José Gómez, Juan Grabois, Ramiro Gutiérrez, Raúl Hadad, Itai Hagman, Ana María Ianni, Máximo Carlos Kirchner, Moira Lanesán Sancho, Aldo Leiva, Jimena López, Cecilia López Pasquali, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Mario Manrique, Marianela Marclay, Varinia Lis Marín, Juan Marino, Germán Pedro Martínez, Guillermo Michel, Fernanda Miño, Juan Carlos Molina, Matías Molle, Roxana Monzón, Cecilia Moreau, Hugo Antonio Moyano, Jorge Mukdise, Estela Mary Neder, Kelly Olmos, Blanca Inés Osuna, Sergio Omar Palazzo, Claudia María Palladino, María Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Paula Andrea Penacca, Horacio Pietragalla Corti, Lorena Pokoik, Luciana Potenza, Agustina Lucrecia Propato, Ariel Rauschenberger, Santiago Luis Roberto, Agustín Oscar Rossi, Marina Salzmann, Nancy Sand, Sabrina Selva, Adriana Cristina Serquis, Vanesa Siley, Guillermo Snopek, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Caren Tepp, Paulo Tita, Pablo Todero, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Alfredo Trotta, Eduardo Félix Valdés, M. Elena Velázquez, Luana Volnovich, Hugo Yasky, Pablo Raúl Yedlin, Natalia Zaracho y Christian Alejandro Zulli.

Abstenciones

Se abstuvieron Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y Juan Schiaretti, de Provincias Unidas, y Álvaro González, del PRO.