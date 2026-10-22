Bullrich ya planea la estrategia en el Senado por la Ley de Tierras y busca los votos para eliminar las PASO

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bulrich, dio un panorama de lo que buscará el Gobierno en materia legislativa en las próximas semanas: eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y preparar el terreno para el debate de la Ley de Tierras. Dos cuestiones fundamentales para el oficialismo.

Si bien hay un debate interno cada vez más intenso dentro de la mesa política, Bullrich avisó en una entrevista que La Libertad Avanza (LLA) está trabajando en un objetivo de máxima y uno de mínima. El primero, que cuenta con la venia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, es terminar con la instancia electoral. El segundo, pasa por suspender las primarias como sucedió en 2025. Un foco que cuenta con el respaldo del PRO.

Pero la legisladora advirtió que los tiempos apremian. Para la Justicia electoral también: ya expresó mediante una acordada el 8 de septiembre pasado que el Congreso de la Nación debata "con anticipación suficiente al inicio de un proceso" las eventuales reformas que están presentadas para que haya previsibilidad en su organización.

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El tribunal dio un mensaje claro: “alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede producir más daños que beneficios”. Y confirmó que el plazo ideal para hacer modificaciones es entre seis y tres meses antes de la elección. Bullrich no ignora este punto y por eso quiere que existan definiciones cuanto antes. Paralelamente, cree que el Gobierno no está en condiciones de sumar nuevos frentes de batalla.

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“En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”, marcó como fecha límite para cualquier modificación. En el mapa de dificultades, dijo que el peronismo ya anticipó que pretende mantener las PASO y que la situación es compleja pese a los diálogos abiertos con aquellos gobernadores con buena relación con la Casa Rosada.

Serán clave los senadores que responden al gobierno cordobés. En Diputados ofrecieron gestos al acompañar al bloque libertario en su pretensión de que el proyecto de endeudamiento familiar regrese a comisiones y se abstuvieron en la Ley de la Propiedad Privada.

“Diego (Santilli) es un optimista consuetudinario, siempre te dice que está todo bien. Yo soy un poquito más... los tengo ahí (a los senadores), los escucho todo el día, hablo con cada uno, intercambio información. Diego habla con los gobernadores y bueno, parecía que después de París estaba todo resuelto, vamos a la sesión. Y no fue tan así. Entonces es como que todos van como midiendo la situación”, apuntó.

En relación a la Ley de Tierras, el oficialismo está trabajando para que la norma tenga el visto bueno en la Cámara alta. Vale destacar que la Ley de Propiedad Privada se aprobó en sus 4 capítulos. No obstante, el último, el que tenía la Ley de Tierras, se votó de manera nominal. Así recogió 239 votos, 4 negativos y 6 abstenciones, un resultado importante ante la molestia de Bullrich de que la norma vuelva al Senado próximamente.

¿Por qué la ex ministra está tan molesta? Porque cree el regreso del texto al Senado dinamita los acuerdos personales que cerró ella en persona con los gobernadores cuando la votaron, allá por el 7 de agosto. Hay una cuestión técnica que pesa: prefiere que, en torno a la normativa, exista una resolución final de la Justicia en torno al expediente que se originó en la localidad de Bariloche, Río Negro. Allí, una ONG solicitó al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y, cautelarmente, la suspensión de sus efectos.

La Corte Suprema ordenó suspender provisoriamente los efectos del artículo de la polémica del decreto hasta que la Justicia Federal de la ciudad resuelva sobre la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar.