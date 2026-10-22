Diputados: acuerdo mayoritario por Discapacidad, por qué se postergó Morosidad y la doble ayuda cordobesa

La sesión que empezó este miércolesen la Cámara de Diputados y terminó pasadas las 3 de la madrugada del jueves dejó tres resultados distintos. Hubo un consenso casi total en Discapacidad. La ley de Propiedad Privada se aprobó por un margen mínimo, con la restitución de la Ley de Tierras adentro. Y el oficialismo, en minoría, logró sacar del recinto el debate sobre la morosidad de las familias. En las dos votaciones más ajustadas, La Libertad Avanza (LLA) dependió del mismo grupo de diputados: los cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora y que integra Juan Schiaretti.

La votación más amplia fue la del nuevo régimen de Discapacidad, que obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, con más de dos tercios, y pasó al Senado. El texto reemplaza a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que el Congreso sancionó el año pasado por encima del veto de Javier Milei y que vence a fin de año. La oposición, a pedido de las organizaciones del sector, quería prorrogarla hasta 2027. El oficialismo prefirió negociar una ley nueva. Por LLA negociaron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz. Del otro lado, estuvieron Oscar Herrera Ahuad, Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz.

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El costo de ese acuerdo lo pagó el propio Gobierno, que tuvo que retroceder. El proyecto dejó afuera el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027, que reemplazaba el acceso a la pensión por un criterio de “invalidez laboral”, quitaba al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso directo, hacía incompatibles la pensión y el empleo formal, y derogaba el arancel único del nomenclador. El texto aprobado va en el sentido contrario. Mantiene la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo con actualización por inflación y ratifica el CUD. Además, permite cobrar la pensión y trabajar en blanco con ingresos de hasta dos salarios mínimos, fija un nomenclador universal con arancel unificado y prevé un cronograma de pago de deudas con los prestadores: plan a 30 días y cancelación a 90.

A cambio, el oficialismo consiguió auditorías periódicas que cruzarán datos con ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS. “Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha y la negociación”, dijo Tolosa Paz. Herrera Ahuad pidió “el compromiso explícito de eliminar lo que hoy está en el Presupuesto 2027”.

Cómo votó cada diputado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: los nombres y el detalle de la votación

Los votos negativos salieron, justamente, de Córdoba. Diputados de esa provincia, tanto de Provincias Unidas como de Unión por la Patria, rechazaron el proyecto. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, sostuvo la cordobesa Gabriela Estevez. La izquierda se abstuvo porque el texto no actualiza las deudas con los prestadores. Con dos tercios en la Cámara baja, el margen del Senado para cambiar el texto y el del Presidente para vetarlo parece mucho más chico que en 2025.

El primer auxilio cordobés al Gobierno llegó con la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volvió al Senado con modificaciones tras una votación de 124 a 119. Hubo seis abstenciones: las de Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres, de Provincias Unidas, y la del PRO porteño Álvaro González. Si esos seis votos hubieran sido negativos, el rechazo habría sumado 125 votos y el proyecto habría caído. El texto acelera los desalojos y fija que en las expropiaciones el Estado deberá indemnizar al propietario por el lucro cesante.

Además, deroga el artículo 154 del DNU 70/23 y restituye la Ley de Tierras, que limita al 15% la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras. Es una marcha atrás respecto de la versión original de Federico Sturzenegger, que eliminaba cualquier tope. La Corte Suprema mantiene suspendida la derogación con una cautelar. Diego Giuliano (UP) habló de una “vuelta de campana” del Gobierno. Myriam Bregman (FIT) dijo que la ley “encarece las expropiaciones”.

Diputados: qué pasó con morosidad

El segundo auxilio llegó de madrugada, con el endeudamiento familiar, el tema que la oposición había emplazado el 9 de septiembre. El oficialismo había impuesto en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor un dictamen de mayoría centrado en la transparencia crediticia. Entre otros puntos, obliga a destacar el Costo Financiero Total Efectivo Anual por sobre las cuotas promocionales, habilita la portabilidad de créditos y un botón de arrepentimiento y permite fijar límites de gasto en las tarjetas. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda sostenían un dictamen de minoría con un régimen de condonación de deudas. Tras más de dos horas y media de debate, LLA concluyó que no tenía los votos para imponer su texto. Pasadas las 3, la secretaria parlamentaria del bloque, Silvana Giudici, pidió la vuelta a Comisión.

La moción se aprobó por 121 a 117, con 5 abstenciones, otra vez de los cinco cordobeses. Cuatro votos de diferencia: si los cinco se hubieran sumado al rechazo, la oposición habría podido avanzar con el dictamen de minoría. La vuelta a Comisión no fijó una nueva fecha de tratamiento, algo que criticó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Inmediatamente después, el oficialismo levantó la sesión. “Son las 3 de la mañana y todo el conjunto del Congreso se presta a esta farsa”, dijo Pablo Juliano, compañero de interbloque de los cordobeses. Cecilia Moreau (UP) dijo que la preocupaba “que a esta hora de la madrugada estén llamando a diputados” y habló de un “toma y daca” entre emisarios del Gobierno y legisladores.

Diputados aprobó las leyes de Propiedad Privada y Discapacidad, pero postergó el debate sobre las deudas familiares

En el debate hubo cifras sobre la magnitud del problema que vuelve a Comisión. Kelly Olmos recordó que hay más de seis millones de argentinos en mora. Martín Lousteau señaló que el 40% de los deudores debe menos de 90 mil pesos y no puede pagarlo. Julia Strada citó un informe del Banco Central según el cual el 63% de los morosos está en situación 5, la categoría más grave, desde hace más de un año. Del lado oficialista, Daiana Fernández Molero (PRO) rechazó el dictamen de minoría porque, según ella, implicaba topes a las tasas y la ruptura de contratos.

El balance para la Casa Rosada es mixto. En Discapacidad ganó una ley con su firma, pero a costa de renunciar a buena parte de lo que había incluido en el Presupuesto. En Propiedad privada y Morosidad evitó derrotas, pero sin mayoría propia: en las dos votaciones dependió de que el bloque de un gobernador que no forma parte de su coalición eligiera la abstención en vez del rechazo. Es la misma aritmética que dejaron las legislativas de 2025. LLA tiene el tercio que le permite sostener vetos, pero cuando necesita aprobar algo depende de lo que decidan los gobernadores.

Esa noche también salieron otros dos proyectos: el de vandalismo rural, con 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, y la transferencia de un inmueble nacional a Chaco, aprobada por unanimidad con 235 votos.

MC/AF