El Gobierno declaró organizaciones terroristas a las FARC, el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales

El Gobierno argentino declaró como organizaciones terroristas a los grupos criminales Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, de México, y Los Tiguerones, de Ecuador; y a las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambas de Colombia.

El comunicado oficial fue difundido este miércoles por la noche en las redes sociales de la Oficina del Presidente y lleva la firma de Javier Milei. Se formalizó en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 5/2026.

Las cinco organizaciones fueron inscriptas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), según la decisión adoptada por la Cancillería, los Ministerios de Seguridad y de Justicia, y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

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En el caso del Cártel de Sinaloa, el Gobierno señaló que "ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos, saldando una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo".

Respecto a La Nueva Familia Michoacana, expresó que “es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y a la minería ilegal con una alarmante expansión regional, mientras que, en referencia a Los Tiguerones dijo: “Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato. Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina”.

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En cuanto a las FARC-EP y el ELN, el Gobierno sostuvo que se trata de "organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda" cuyas "delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos".

"Su capacidad operativa y su expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina", afirmó el comunicado.

"El presidente Javier Milei reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, y sostiene la convicción de identificar y combatir hasta las ultimas consecuencias a aquellas organizaciones que emplean la violencia, la extorsión el terror como herramientas de acción criminal", cerró el comunicado.

RM/AF