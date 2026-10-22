Ley de Discapacidad: cómo votaron los diputados cordobeses

La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de Discapacidad, impulsada por el gobierno, con el apoyo de los bloques mayoritarios.

La iniciativa fue aprobada con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. Ahora deberá ser tratada en el Senado.



El respaldo de Unión por la Patria al proyecto se alcanzó luego de que se introdujeran cambios en aspectos como la continuidad de las prestaciones y la actualización de los nomencladores.

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Cómo votaron los cordobeses

Los libertarios Belén Avico, Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Marcos Patiño Brizuela, Luis Picat, María Celeste Ponce, Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado y Laura Soldano votaron en favor del texto oficial.

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Quiénes votaron en contra y por qué

En tanto los seis diputados de Provincias Unidas votaron en contra al plantear dudas sobre la cobertura médica del Incluir Salud y las garantías de financiamiento.

Así rechazaron la iniciativa Carolina Basualdo, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres.

“Hoy (el miércoles) en el Congreso, los diputados de Córdoba de Provincias Unidas llevamos el expreso pedido y la voz de las organizaciones, las familias y los prestadores de Córdoba, quienes nos solicitaron algo concreto: prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027”, explicó Basualdo.

Y luego precisó: “¿Por qué la prórroga? Porque la palabra del Gobierno nacional está devaluada. Después del veto, la suspensión y los incumplimientos, la prórroga es lo único que garantiza el pago de las deudas y la protección de cada prestación”.

Además señaló que “detrás de cada pensión, cada tratamiento y cada institución hay personas, historias y familias que necesitan respuestas, no más burocracia ni derechos en riesgo”.

“No se puede legislar sobre discapacidad sin escuchar a quienes la viven todos los días. El Gobierno Nacional no las escuchó, ni las consultó. Por eso, vamos a seguir defendiendo una ley que garantice derechos, financiamiento y dignidad”, remarcó Basualdo.

“Con las organizaciones adentro, con las familias en el centro, y con los derechos como prioridad. Como dice el movimiento de personas con discapacidad, ´Nada sobre nosotros sin nosotros´”, cerró en su cuenta de X la legisladora.

La diputada de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, también rechazó el proyecto. "Como no hay garantía de que el presupuesto sea modificado y lo que ha habido estos años es maltrato y ajuste pido que el proyecto vuelva a comisiones y le permita a organizaciones con discapacidad ser parte de esta discusión", reclamó en declaraciones difundidas por NA.

La diputada cordobesa de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, se diferenció de su bloque y con un argumento similar a los anteriores también votó en contra.