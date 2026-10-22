Espert quedó procesado por lavado de dinero y no podrá salir del país

El frente judicial de José Luis Espert se complicó. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli lo procesó este jueves por presunto lavado de dinero, le prohibió salir del país y ordenó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes.

Su resolución implica que el magistrado encontró elementos suficientes para avanzar con la acusación contra el exreferente de La Libertad Avanza por una transferencia de US$200.000 que recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario rionegrino Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.

A su vez, el procesamiento también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario del lavado, con un embargo de $700 millones, y a Varianza SA, una sociedad vinculada a Espert y su esposa, María Mercedes González, sobre la que se fijó un embargo de $500 millones.

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Paralelamente, los investigadores repararon en un retiro de US$80.000 en efectivo que Espert habría realizado el 27 de octubre de 2025, pocos días después de la apertura de la causa penal.

Para la fiscalía, la sospecha no se limita a la recepción de los dólares, sino que alcanza también al destino.

En concreto, la investigación reconstruyó tres etapas. La primera habría sido la colocación, con el depósito de los US$200.000 en una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos. La segunda, denominada estratificación, habría consistido en movimientos entre cuentas para dificultar el seguimiento del dinero. Por último, la integración se habría concretado mediante la adquisición de bienes y la incorporación de fondos a un fideicomiso.

Según la fiscalía, entre las operaciones bajo sospecha figuran la compra de un BMW, la adquisición de un Lexus y la participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.

La documentación incorporada al expediente incluye extractos bancarios y archivos encontrados en la computadora del contador Cosentino. Entre ellos, los investigadores identificaron una planilla que reflejaría parte del patrimonio de Espert, con referencias a la cuenta en el exterior y a la transferencia de Wright Brothers.

Qué dijo Espert ante la Justicia

Espert fue indagado el 7 de julio de 2026.

En esa instancia, presentó un escrito para responder a las acusaciones, pero no contestó preguntas del magistrado. También cuestionó el desarrollo de la investigación: “Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial”, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Siguiente a eso, en agosto, el exdiputado presentó un descargo de 141 páginas y pidió su sobreseimiento. En su defensa, insistió en que la transferencia de los US$200.000 correspondió a un contrato de asesoramiento y rechazó la hipótesis de que el acuerdo hubiera sido una pantalla para encubrir fondos ilícitos.

Además, Espert cuestionó que hubiera dos expedientes sobre los mismos hechos y advirtió sobre el riesgo de un doble juzgamiento. También objetó que la investigación se hubiera extendido más allá de su objeto original y pidió que el juez federal Lino Mirabelli retomara la dirección de la pesquisa.

La última aparición pública de Espert fue en una oficina de ANSES

Una fotografía de redes sociales , difundida a fines de septiembre, mostraba a Espert en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en San Isidro y eso, alimentó versiones de que el exdiputado había iniciado los trámites para acceder a una jubilación.

Espert, según la información publicada por distintos medios, tendría registrados alrededor de cinco años de aportes, cuatro de ellos correspondientes a su paso por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, para completar los 30 años de aportes que exige, como regla general, el régimen jubilatorio ordinario, habría buscado acogerse a Plan de Pago de Deuda Previsional, establecido por la Ley 27.705, que permite cancelar períodos previsionales bajo determinadas condiciones.

Así y todo, la particularidad es que Espert votó en contra de esa misma ley en el Congreso, en 2023, cuando cuestionaba las moratorias jubilatorias. En junio de 2025, al defender su posición sobre el sistema previsional, había afirmado: “La categoría de jubilado está para el que hizo todos los aportes”.

MV