El ex presidente de España, Felipe González, repudió los dichos de Milei: "Es un maleducado".

El ex presidente de España y referente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Felipe González, repudió públicamente y con dureza los descalificativos vertidos por Javier Milei hacia el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y contra una periodista local, durante un acto del Círculo Empresarial de Málaga: “Milei es un maleducado que insulta a todo el mundo”.

Javier Milei

En esa misma línea, González cuestionó el trasfondo de sus intervenciones públicas en el exterior: “¿Cómo se puede ir a un país solo a insultar?”.

Javier Milei regresó de España en su cumpleaños y se le juntaron la interna libertaria y una nueva disputa por el islam

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al hacerse eco de las violentas descalificaciones que sacudieron la agenda mediática hispanoargentina, Felipe González optó por bajarle el tono al conflicto diplomático apelando a la ironía política, sugiriendo que las constantes visitas del líder de La Libertad Avanza terminan beneficiando electoralmente al propio oficialismo español.

En tono de broma, el ex mandatario deslizó una chicana dirigida al público presente: “Si visita España 15 veces más, es posible que gane Sánchez”.

Pedro Sánchez

Las declaraciones de González se suman a la creciente lista de pronunciamientos de líderes políticos internacionales que expresan su preocupación por el tono verbal y las formas empleadas por Milei en sus giras al exterior.

La visita de Milei agitó la campaña española y expuso las diferencias entre sus aliados de derecha

De "impresentable dictador" a "bien corrupto": los fuertísimos ataques de Javier Milei a Pedro Sánchez en Madrid

Durante su alocución de apertura en el Nueva Economía Fórum, llevado a cabo en el Real Casino de Madrid, el presidente argentino Javier Milei endureció de manera drástica su discurso de confrontación contra el líder del PSOE, elevando la tensión política e institucional entre Argentina y España. Frente a un auditorio colmado de empresarios y dirigentes políticos, el jefe de Estado argentino tildó a Pedro Sánchez de "impresentable dictador" y de "ladrón", marcando una escalada verbal que resonó rápidamente en el escenario internacional.

La arremetida del mandatario libertario incluyó duras sospechas de irregularidades dirigidas directamente hacia la figura del jefe del Ejecutivo español y su entorno. En ese sentido, Milei aseveró públicamente que "Pedrito es bien corrupto; cuando se lo dije se ofendió y luego le cayeron casos en la Justicia. Sí es un corrupto, como Lula". Asimismo, al ser consultado sobre la ausencia de una agenda oficial que incluyera un encuentro bilateral en la sede de gobierno, justificó de forma tajante su postura al remarcar que "no voy a ir a ver a un delincuente ladrón".

En otro tramo de su discurso, la agresión política viró hacia un embate ideológico directo contra la gestión oficialista y el modelo del PSOE. Milei instó de forma eufórica a la ciudadanía a desplazarlos del poder al proclamar que "hay que sacar a los socialistas a patadas", al tiempo que envió un mensaje directo al electorado ibérico expresando que "espero que los españoles voten en favor de sí mismos, que no se suiciden votando socialista", agregando de manera contundente que en el espacio gubernamental "usan el Estado para robarle a la gente".

Finalmente, el presidente argentino dedicó parte de su intervención a responder a los cuestionamientos y críticas recibidas por parte de ministros e integrantes del gabinete español debido a su visión de la economía. Lejos de bajar el tono, el líder libertario redobló la apuesta frente a sus detractores al manifestar que son unos "estúpidos", asegurando categóricamente: "Me encanta que me rechacen los empobrecedores. Si me insultan no me molesta, me encanta". Para concluir su exposición, reafirmó los dogmas de su programa de gobierno sentenciando que "todo lo que toca el Estado lo pudre".

"Soy zurdo y a mucha honra": Pedro Sánchez le respondió a Javier Milei tras los duros insultos en Madrid

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, salió al cruce de los fuertes ataques que Javier Milei dirigió contra su persona y su gestión durante su última gira por la capital española. Lejos de mantenerse al margen del conflicto, el líder del Ejecutivo español combinó una firme defensa de sus medidas de gobierno con una serie de contrapuntos económicos y gestos irónicos en redes sociales y medios de comunicación, marcando una clara distancia frente al modelo libertario argentino.

Sánchez reaccionó de forma directa a las descalificaciones ideológicas y al llamado de Milei a expulsar a los socialistas del poder al declarar enfáticamente: "Si subir las pensiones, dar más tiempo a los padres para disfrutar de sus hijos, aumentar el salario mínimo y defender los derechos sociales es ser zurdo, sí, soy zurdo y a mucha honra".

En el plano estrictamente económico, el jefe de Estado ibérico aprovechó la oportunidad para comparar los indicadores de ambas gestiones, enfatizando la diferencia en la evolución del ingreso de los trabajadores en cada país. Frente a las críticas a su modelo de gestión, el dirigente socialista remarcó con dureza: "Viene un tipo que ha bajado el 50% el salario mínimo interprofesional a decirle a este país que lo ha subido un 66%", agregando que "las motosierras y las tijeras no construyen nada, sino que destruyen, dividen y fragmentan".

Pedro Sánchez, mostrando que escucha a Lali, en medio de su pelea con Javier Milei.

El contraataque oficialista incluyó además una marcada carga de ironía política liderada por el propio Sánchez. En un gesto que captó rápidamente la atención de las redes sociales, el presidente español compartió un mensaje mientras viajaba hacia un acto de gestión expresando: "Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", adjuntando la canción "Fanático" de la artista argentina Lali Espósito. La respuesta del PSOE se completó con la campaña institucional bajo la consigna "#ZurdosYOrgullosos", ratificando la confrontación abierta entre ambas administraciones.







