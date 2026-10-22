Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza a tres días de la segunda vuelta

La carrera por la presidencia de Brasil entró en su tramo decisivo con una disputa prácticamente igualada entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Un nuevo relevamiento del instituto Datafolha, difundido este jueves 22 de octubre, mostró una diferencia de apenas un punto porcentual entre ambos candidatos, a tres días de la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con la encuesta, Flávio Bolsonaro reúne el 47% de las intenciones de voto, mientras que Lula alcanza el 46%. El 5% de los consultados afirmó que votará en blanco o anulará su sufragio, mientras que el 2% todavía no definió su decisión. Debido al margen de error del estudio, los resultados configuran un empate técnico entre los dos postulantes.

El escenario cambia cuando se consideran únicamente los votos válidos, el criterio utilizado por la Justicia Electoral brasileña para determinar al ganador. Bajo esa metodología, que excluye los votos blancos y nulos, ambos candidatos obtienen el 50% de las preferencias, lo que confirma la paridad de la contienda en la recta final de la campaña.

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Cómo evolucionó la intención de voto

El relevamiento refleja un acercamiento progresivo de Lula respecto de su rival durante las últimas semanas. En la primera medición de Datafolha para la segunda vuelta, Flávio Bolsonaro aventajaba al presidente por 52% contra 48% en votos válidos. En la ronda posterior, la diferencia se había reducido a 51% contra 49%, hasta llegar ahora a una igualdad de 50% para cada uno.

La evolución de los números muestra que la ventaja inicial del senador se fue achicando a medida que avanzó la campaña. Sin embargo, la encuesta no permite anticipar un ganador: con ambos postulantes dentro del margen de error, el resultado permanece abierto.

Cuándo se hizo la encuesta y cuál es su margen de error

El estudio fue realizado por Datafolha entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre, mediante entrevistas presenciales a 2.520 personas en Brasil. El relevamiento tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, tanto por encima como por debajo de los resultados publicados, y fue registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el código BR-09709/2026.

La medición se conoció en la etapa final de la campaña para el balotaje, previsto para el domingo 25 de octubre, cuando los dos candidatos buscan consolidar sus apoyos y captar a los electores que todavía no definieron su voto.

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El resultado de la primera vuelta ya había anticipado una competencia ajustada. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que Lula reunió el 45,16%. Como ninguno alcanzó la mayoría necesaria para imponerse en esa instancia, ambos avanzaron al balotaje.

Con los últimos números de Datafolha, la diferencia entre los candidatos quedó reducida al mínimo. El senador conserva una ventaja de un punto en la intención de voto total, pero la igualdad en los votos válidos deja la definición abierta de cara a una elección que determinará quién gobernará Brasil durante el próximo mandato.