RDI: denuncian presuntas interferencias de Meta en la campaña electoral de Lula da Silva en Brasil

Durante su columna en Ronda de Investigación por +Perfil, el especialista en datos, Andrés Snitcofsky, analizó las presuntas interferencias de Meta en la campaña electoral de Brasil y advirtió que los problemas detectados antes del balotaje forman parte de un fenómeno global que también debe observarse de cara al próximo año electoral en Argentina.

“Este fin de semana se dirime el balotage, muy jugado, muy jugado”, señaló Andrés Snitcofsky. Y agregó: “Es algo que no es algo nuevo, no es algo solo de Brasil, es algo que está pasando en todo el mundo y que es un buen llamado a atención para lo que va a ser nuestro año electoral el año que viene”.

El especialista identificó tres factores centrales que intervienen cada vez más en las elecciones: la publicidad digital, los algoritmos de las plataformas y la moderación de contenidos.

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Sobre el primer punto, explicó que es necesario observar “quién paga y a quién llega esa publicidad online”, en un escenario en el que los mensajes políticos circulan por múltiples plataformas y canales.

En cuanto a los algoritmos, advirtió que las empresas deciden qué publicaciones aparecen ante cada usuario. “Eso es una gran caja negra que no sabemos cómo funciona, que es justamente privativo de las empresas y que no te lo van a decir ni Meta, ni Twitter, ni ninguna de ellas”, sostuvo en +Perfil.

Las restricciones a las publicaciones de Lula y las diferencias con Bolsonaro

Snitcofsky describió una serie de inconvenientes denunciados durante la campaña brasileña. Según relató, desde el partido de Lula señalaron dificultades para pagar la promoción de publicaciones electorales. “No le dejaban poner plata en las publicaciones de campaña”, explicó sobre uno de los problemas denunciados. Y agregó que, ante los reclamos, Meta respondió que se trataba de “un problema de sistema”.

El analista también mencionó que el Tribunal Superior de Justicia, encargado de la justicia electoral brasileña, exigió a las plataformas garantizar un trato igualitario. “¿Qué es un trato igualitario? ¿Cómo podemos chequear que eso esté pasando de verdad o no?”, cuestionó.

Algoritmos, fake news y falta de transparencia

Otro de los puntos centrales de la exposición fue el papel de las investigaciones periodísticas para detectar posibles desequilibrios en la circulación de mensajes políticos. Según explicó, esos contenidos buscaban generar temor y favorecer el voto contrario al oficialismo.

El especialista sostuvo que, mientras las publicaciones destinadas a desmentir esas versiones encontraban obstáculos para ser promocionadas, los anuncios falsos seguían circulando. “Entonces, ahí empiezan a ver, digamos, esta cuestión de que hay una diferencia, de que cómo controlamos todo eso”, resumió.

Para Snitcofsky, la velocidad con la que se difunden las noticias falsas agrava el problema. Las decisiones judiciales pueden llegar cuando faltan apenas días para votar, mientras que el contenido engañoso ya alcanzó a miles de usuarios. “Las fake news se dispersan por los algoritmos que se aprovechan de eso, porque le dan mucho dinero a estas empresas y, después, cuando salimos a desmentirlo, ya es tarde”, afirmó.