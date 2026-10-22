RDI: revelan una red de trata que habría llevado a argentinos a combatir en la guerra de Ucrania engañados con ofertas de trabajo

En un nuevo segmento de Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Facundo Lo Duca, investigó para la revista Anfibia una presunta red de trata de personas que habría captado a argentinos desempleados mediante ofertas laborales en Rusia para enviarlos a combatir en la guerra contra Ucrania.

“Esto es así, son cinco casos que investigamos y que ocurrieron este año. Tres de esos cinco casos hoy están desaparecidos, es decir, la familia no tiene un cuerpo en donde enterrar. Hay un caso que sí falleció, de Juan Pablo Díaz, y otro que está prisionero”, explicó Facundo Lo Duca.

Según Lo Duca, los cinco jóvenes tenían entre 30 y 40 años y atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica. “Estaban en la misma condición de desempleo, es decir, entre seis meses y un año que no conseguían trabajo, cuatro de ellos eran los sostenes de sus familias”, detalló.

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Cómo operaba el reclutamiento de argentinos

La investigación comenzó cuando Lo Duca encontró en Facebook el pedido desesperado de una madre que buscaba a su hijo desaparecido en Rusia. “Soy usuario de la red Facebook. Allí vi una madre que estaba pidiendo auxilio, que alguien la ayude porque su hijo estaba desaparecido en Rusia. Un poco empezamos a tirar de ese hilo y nos dimos cuenta que había muchos casos”, relató en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En los casos investigados, las víctimas habrían sido contactadas por reclutadores que ofrecían empleo y facilitaban los pasajes. “Todas las familias denuncian que fueron engañados con falsas ofertas de trabajo”, afirmó. Y subrayó: “No tenían conciencia de lo que pasaba allá. No tenían una posición política. Solamente querían trabajar y sostener a sus familias”.

El periodista describió un patrón detectado en tres de los casos: los jóvenes llegaron a la ciudad rusa de Riazán, donde habrían sido obligados a firmar contratos militares en ruso antes de ser enviados a zonas de combate. “Fueron a la ciudad de Rusia de Riazán. Allí los obligaron a firmar un contrato para pertenecer a las Fuerzas Armadas Rusas. En ruso, por supuesto, sin saber que estaban firmados. Y luego los enviaron a un polígono de guerra”, explicó.

Juan Pablo Díaz: de una oferta de empleo a una morgue militar

Uno de los casos centrales de la investigación es el de Juan Pablo Díaz, un camionero desempleado que aceptó una oferta laboral difundida por Facebook. Según el relato reconstruido, viajó a Moscú junto con un amigo con la expectativa de trabajar en el transporte.

Lo Duca advirtió que el drama no termina con la confirmación de una muerte: “Hay una madre que quiere enterrar a su hijo en este país y le cobran entre 3.000 y 5.000 dólares que no tiene para traer los restos. La cancillería no se hace cargo de ese costo”.

Además, cuestionó la respuesta que recibieron las familias desde el Estado argentino: “La cancillería lo que dice a las familias es que ellos firmaron un contrato. Un acuerdo entre privados, arreglense”.

Tres desaparecidos, un prisionero y un fallecido

Lo Duca advirtió que el fenómeno excede a la Argentina: “Esto está pasando en toda Latinoamérica. Hay una gran cantidad de países que están sufriendo a los reclutadores en este contexto y todos denuncian los familiares”.

La investigación también detectó otro posible negocio alrededor de las víctimas. “También descubrimos que hay abogados caranchos rusos que les ofrecen a las familias cobrar la guita que le tiene que pagar el Estado ruso a esos soldados que desaparecieron o murieron y ellos se quedan con el 15%”, señaló.