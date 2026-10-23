La detención de Ariel Vallejo , el financista detrás de Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , se produjo en un caso en el que se lo investiga por lavado de activos, evasión fiscal y asociación ilícita, con operaciones de bajo nivel por 818.000 millones de pesos .

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, revocó su excarcelación para demostrar que no cumplió con las condiciones que debía respetar para permanecer libre. Según la resolución, Vallejo “no cumplió con las asistencias mensuales ni con la residencia efectiva en el domicilio declarado”.

En cualquier caso, la situación empeoró cuando el personal judicial intentó notificarle en el barrio cerrado que había declarado como su domicilio. Allí, los agentes de seguridad indicaron que el financista no había vivido allí durante aproximadamente un año.

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Pero más tarde, el empresario se presentó ante la Policía Federal y declaró que residía en una dirección de Banfield , lo cual también confirmó su madre. Sin embargo, una verificación posterior también logró encontrarla allí .

“Estas omisiones no son meros descuidos formales”, afirmó Rodríguez Ponte, según consta en la resolución. Para el juez, la falta de cierta información sobre la ubicación imputada, sumada a nuevos elementos incorporados al expediente, configuraban riesgos procesales concretos para el avance de la investigación.

La resolución también ordenó nuevas declaraciones de investigación para personas y empresas vinculadas al grupo. En total, se citó a 21 personas y 17 empresas , entre ellas la madre del financiero, Graciela Beatriz Vallejo.

La sede de la AFA

La expansión de Sur Finanzas consolidó la presencia de Vallejo en el mundo del fútbol, ​​con acuerdos comerciales con clubes y patrocinio de torneos de la AFA y de la Selección Argentina . A su vez, la financiera mantiene vínculos con equipos de Primera División como Racing y Banfield, además de operar con otras entidades futbolísticas locales.

A partir de una denuncia de la Agencia de Rehabilitación y Control Aduanero (ARCA), la investigación se centra en movimientos de alrededor de 818.000 millones de dólares a través de Sur Finanzas PSP, la era de los billetes virtuales vinculada al grupo.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que personas con ingresos declarados muy bajos parecían estar vinculadas a movimientos millonarios. Entre ellos se encontraban trabajadores monotributistas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), cuyos ingresos no parecían tener relación con las sumas que circulaban por sus cuentas.

Según la hipótesis judicial, estas personas han sido utilizadas como prestamistas o capataces para mover fondos sin exponer directamente a quienes controlaban el dinero.

Sur Finanzas, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia

El mensaje de "Chiqui" Tapia a Boca y Riquelme llega tras la clasificación en la final de la Copa Sudamericana.

Entre los casos mencionados en el expediente aparece el de un empleado del grupo, registrado en la categoría más baja de monotax y beneficiario de la AUH, cuya cuenta había registrado movimientos por $7.285 millones .

Una casa de 500.000 dólares, departamentos y una Ferrari.

Los investigadores sospechan que parte de los fondos se acabaron convirtiendo en propiedades, vehículos y otros activos, mientras que los contratos y la documentación se utilizaron para justificar operaciones cuyo origen económico no estaba claro.

Por otro lado, está la compra de un inmueble en la exclusiva urbanización Saint Thomas Este Country Club, en Canning. Según el tribunal, Vallejo adquirió la propiedad junto con otra persona por US$500.000 en efectivo, en una transacción registrada el 6 de julio de 2023. La propiedad había sido declarada ante las autoridades fiscales por un valor de tan solo $50 millones.

Este archivo también registra préstamos con garantía hipotecaria entregada en efectivo, por US$100.000 en septiembre de 2022 y US$65.000 en junio de 2023, además de otra transacción por US$13,8 millones en marzo de 2022 .

Se han producido movimientos de activos a través de Cluster Palace Beach SA , una empresa que, según la investigación, no registraba cuentas bancarias ni ventas significativas. La empresa, de la cual el 90% pertenece a Graciela Beatriz Vallejo, madre del imputado, se había utilizado para comprar seis departamentos en Adrogué por US$600.000 en efectivo y un lote en el desarrollo Fincas de San Vicente por US$400.000 .

En la investigación también aparecen vehículos de alta gama. Entre las operaciones previstas se incluyen la compra y posterior venta de un Mercedes-AMG GLE 53 y la adquisición de una cupé Ferrari California.

MV