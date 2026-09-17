RDI: Soledad Vallejos se refirió a la trama detrás del movimiento liberal-libertario que llegó al poder

La periodista e investigadora, Soledad Vallejos, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó la historia y la expansión del movimiento liberal-libertario en Argentina y América Latina, un fenómeno que, según reconstruye en su investigación Los dueños de la libertad, tiene raíces mucho más antiguas que la llegada de Javier Milei a la política.

Soledad Vallejos explicó que detrás del actual fenómeno existe “un mundo enorme” compuesto por diferentes actores. “Hay autores, hay dirigentes, hay activistas, hay roya y se fortalece, pienso en Think Tanks, pienso en una universidad libertaria que existe, la primera universidad libertaria en Latinoamérica”, señaló.

La periodista contó que su investigación la llevó a acercarse a autores que hasta entonces no formaban parte de su universo cotidiano. “Me encontré con un mundo enorme”, resumió.

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Del desconocimiento al estudio del mundo libertario

Vallejos relató que el crecimiento político de Milei despertó una serie de preguntas que la llevaron a investigar las raíces intelectuales del movimiento. “Lo que me pasó fue esto, ganó Milei la presidencia, ya veníamos venir, las PASO y el día de las PASO ni hablar”, explicó, al reconstruir el proceso que la llevó a profundizar en el fenómeno.

A partir de allí comenzó a revisar autores y referentes vinculados con el liberalismo y el libertarismo. “Entonces empecé a repetir, bueno, Rothbard, Mises, y empecé a mirar como más de cerca y me di cuenta de que había un montón de chiches que nunca en la vida había escuchado nombrar”, contó en +Perfil.

La investigación también implicó entrevistar a personas con posiciones diferentes a las propias: “No es que yo fui a que me convencieran de mis puntos de vista”.

Y explicó su metodología: “Me parece una pérdida de tiempo, no me divierte, me desafía hablar con alguien que por ahí compartió el mismo colegio que yo, se cree otra cosa, trabaja en otras cosas y te lo puede, acepta la pregunta, la re-pregunta, te da tiempo”.

Las redes que rodean al libertarismo

Para Vallejos, el universo libertario no constituye un bloque homogéneo. “Es un mundo enorme, muy variado”, sostuvo. En ese espacio conviven corrientes y figuras con posiciones diferentes. “Es un mundo en el que conviven ateos radicales vinculados al Opus Dei”, afirmó.

La periodista también señaló que existen elementos comunes entre sectores que, en principio, pueden parecer alejados: “Tienen en común esta cosa del Estado”. En su análisis aparece además el concepto de “orden espontáneo”, asociado a la tradición de la escuela austríaca. Vallejos describió la idea de esta manera: “Básicamente, el mercado organiza todo”.

Las nuevas derechas y su llegada a la política

Sobre la expansión regional de estas corrientes, Vallejos planteó que el fenómeno puede exceder a un gobierno particular: “Estas derechas que estamos viendo ahora, están ocupando espacios novedosos en el sistema político en la región”. Sobre la misma línea, agregó: “Y que eso es muy difícil que salga del sistema político”.

Según su interpretación, el crecimiento de estas fuerzas también refleja transformaciones dentro del electorado: “Hay un votante que no es el sistema de partidos políticos tradicional”.