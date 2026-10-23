En RDC explicaron cómo es el arco que impulsa Trump y qué objeciones enfrenta su construcción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca avanzar con la construcción de un monumental arco del triunfo en Washington para conmemorar los 250 años de la independencia del país. Según explicó el corresponsal Norman Powell en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el proyecto será sometido a una última votación de la Comisión Nacional de Planeamiento el próximo 5 de noviembre.

Si recibe la aprobación y no surgen obstáculos legales de último momento, las obras podrían comenzar de inmediato y finalizar antes de que termine el mandato de Trump. La iniciativa, sin embargo, genera cuestionamientos por su impacto sobre el paisaje urbano y por los posibles problemas que podría ocasionar a la navegación aérea en las inmediaciones del aeropuerto nacional Ronald Reagan.

Un arco de 76 metros cerca del río Potomac

El proyecto contempla levantar una estructura de unos 250 pies, equivalentes a aproximadamente 76 metros de altura, junto al río Potomac y cerca del Cementerio Nacional de Arlington. La dimensión del monumento preocupa a especialistas en arquitectura y paisajismo, que advierten que podría obstruir la vista de algunos de los principales símbolos de la capital estadounidense.

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Powell explicó que una de las principales objeciones es que la construcción interfiera con la perspectiva del Memorial a Lincoln y el Monumento a Washington. La ubicación elegida reavivó así las dudas sobre el impacto de una estructura de semejante tamaño en una zona que concentra varios de los monumentos más importantes del país.

El proyecto ya no contempla elementos militares

En un intento por defender la iniciativa, Trump había planteado que el arco no sería solamente un monumento conmemorativo, sino que también podría incorporar características de una estructura militar, con tiradores y armamento. Sin embargo, esa propuesta quedó afuera del plan que deberá evaluar la comisión.

Según precisó Powell, el proyecto que se votará el 5 de noviembre no incluye ningún componente militar. La iniciativa se concentra, por lo tanto, en la construcción del arco como monumento para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense.

Las preocupaciones por la seguridad aérea

La cercanía del arco al aeropuerto nacional Ronald Reagan constituye otro de los puntos de preocupación. La zona presenta dificultades para la navegación aérea por la proximidad de la Casa Blanca y las medidas especiales de seguridad que rigen sobre el espacio aéreo de la capital.

Powell recordó el accidente en el que un helicóptero del Ejército colisionó con un avión comercial y murieron todos sus ocupantes. En ese contexto, advirtió que una estructura de grandes dimensiones podría sumar complicaciones: “Este gran monstruo, que sería el arco del triunfo, crearía un problema adicional a la aeronavegación”, señaló.

Trump busca dejar su marca en Washington

Durante el diálogo, el conductor Jorge Elías cuestionó la necesidad de construir el monumento y planteó que Trump busca concentrar en Washington proyectos que le permitan dejar su impronta. Powell coincidió con esa interpretación y vinculó la iniciativa con la trayectoria empresarial del presidente.

“Quiere dejar su sello porque esa es su actividad principal, construir”, afirmó el corresponsal. También sostuvo que Trump busca dejar una marca visible en la historia, especialmente porque, salvo un cambio constitucional, no podrá volver a ocupar la presidencia una vez finalizado su mandato actual.