RDC: las deportaciones de Trump no alcanzan la meta de un millón anual y crecen las denuncias por las condiciones de detención

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell repasó las cifras de deportaciones durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Donald Trump. Según un informe elaborado por Mark Rosenblum, ex responsable de estadísticas del Departamento de Seguridad Interior estadounidense, el promedio de expulsiones se ubica en 380.000 por año, por debajo del objetivo de un millón anual que había planteado el presidente.

El análisis también puso en perspectiva esos números frente a los registros de administraciones anteriores. Además de la cantidad de deportaciones, el segmento abordó las condiciones en las que permanecen los inmigrantes detenidos mientras esperan una resolución sobre su situación legal, con señalamientos sobre la falta de atención médica y las condiciones de alojamiento.

Las deportaciones de Trump, por debajo de la meta que había anunciado

De acuerdo con los datos presentados por Powell, el promedio de deportaciones durante el segundo mandato de Trump alcanza las 380.000 por año. La cifra se encuentra lejos de la meta de un millón anual que el mandatario había propuesto para su política migratoria.

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El corresponsal precisó que el informe fue preparado por Mark Rosenblum, ex jefe de estadísticas del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, quien dejó su cargo en julio de ese año.

La comparación con los registros de Barack Obama

Powell también comparó el promedio actual con las cifras de la primera presidencia de Barack Obama. Según el informe mencionado durante el segmento, en esa administración se registraron 392.000 deportaciones, un número superior al promedio anual atribuido al segundo gobierno de Trump.

El corresponsal agregó que 2013 fue el año con más deportaciones registradas en Estados Unidos, con un total de 432.000. Esa cifra constituye el registro más alto de la serie mencionada durante la conversación.

Las condiciones de detención, otro eje de la política migratoria

Más allá de las cifras de expulsiones, Powell advirtió que la situación migratoria también debe analizarse a partir del trato que reciben las personas detenidas. Según señaló, algunos inmigrantes permanecen durante períodos prolongados en centros de detención mientras esperan una decisión definitiva sobre su estatus.

El corresponsal mencionó casos de fallecimientos en esas instalaciones y los vinculó con problemas como la falta de atención médica, la escasez de medicamentos y las malas condiciones de alimentación. Sus señalamientos pusieron el foco en las condiciones de permanencia de las personas detenidas, además del resultado final de los procedimientos migratorios.