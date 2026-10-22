RDC: qué es la vulnerabilidad en PHP que obligó a desconectar sitios gubernamentales

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en España Marcelo Molina describió una alerta de ciberseguridad que llevó a desconectar temporalmente portales gubernamentales y servicios digitales en distintos países. El episodio se originó tras el descubrimientom con ayuda de inteligencia artificial, de una vulnerabilidad en PHP, una tecnología utilizada para desarrollar una gran cantidad de sitios web.

La divulgación anticipada de la falla aceleró las medidas preventivas mientras se preparaba y distribuía una actualización para corregirla. Entre los servicios afectados que se mencionaron estuvieron páginas oficiales de gobiernos, plataformas educativas, sitios de organismos públicos y servicios en línea de empresas privadas.

Una vulnerabilidad informática que llevaba años sin detectarse

Según el relato de Molina, investigadores de dos empresas de ciberseguridad detectaron fallas mediante herramientas de inteligencia artificial de OpenAI. El problema estaba relacionado con PHP, un lenguaje de programación utilizado para desarrollar sitios web y aplicaciones.

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El corresponsal sostuvo que las vulnerabilidades habrían permanecido sin ser detectadas durante aproximadamente diez años. El hallazgo encendió las alarmas por el riesgo potencial de que actores maliciosos aprovecharan el error para acceder a sistemas vulnerables.

La filtración aceleró las medidas de emergencia

La información debía mantenerse reservada hasta que estuviera disponible una solución, con el objetivo de dar tiempo a los administradores de sistemas para corregir la falla. Sin embargo, la noticia se filtró antes de lo previsto y comenzaron a reportarse los primeros intentos de ataque.

Molina señaló que el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España publicó recomendaciones para afrontar la situación y que posteriormente se difundió un parche de emergencia. Ante la posibilidad de no poder actualizar los sistemas a tiempo, las agencias de ciberseguridad recomendaron considerar la desconexión temporal de los sitios expuestos.

Países Bajos, Alemania y Francia tomaron medidas preventivas

Entre los casos mencionados, Países Bajos habría sido uno de los más afectados: debieron desconectarse el portal oficial del Gobierno, el sitio del Parlamento y otras plataformas estatales, incluido el sitio público del organismo nacional de ciberseguridad.

En Finlandia, el proveedor estatal de tecnología de la información desconectó la red pública del Gobierno como medida de precaución. En Alemania, se desactivaron portales de la Administración Pública Central, mientras que en Bélgica se retiraron temporalmente plataformas de internet del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En Francia, el Ministerio del Interior puso portales y aplicaciones en modo de mantenimiento preventivo, incluida la plataforma de la Prefectura de Policía de París. El segmento también mencionó interrupciones en sitios oficiales de la República Checa y en plataformas de gobiernos locales del Reino Unido, entre ellas las de Edimburgo, Bristol y Oxford.

También hubo interrupciones en servicios privados y plataformas digitales

La respuesta preventiva no se limitó a organismos gubernamentales. También se vieron involucrados servicios digitales de empresas y organizaciones internacionales, entre ellos plataformas vinculadas con Wikipedia, el archivo digital Internet Archive y la cadena británica BBC.

El corresponsal mencionó además la suspensión de algunos servicios en línea de Nintendo y problemas que afectaron a infraestructuras de Japón, como las de la aerolínea ANA, la red ferroviaria y el grupo financiero Mitsubishi. El alcance concreto de cada interrupción no fue detallado de manera independiente durante el segmento.