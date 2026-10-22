RDC: las nuevas reglas de TV Globo para evitar enfrentamientos en el debate presidencial de Brasil

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal en Brasil Eleonora Gosman anticipó el clima de tensión que rodea al debate presidencial de TV Globo, previsto para el viernes a las 21.30. Después de la polémica registrada en un debate anterior, el canal decidió imponer reglas estrictas para limitar los movimientos de los candidatos y evitar nuevos enfrentamientos durante la transmisión.

La incertidumbre también se extiende al escenario posterior a las elecciones del domingo. Con encuestas que muestran una competencia muy ajustada, aparecen interrogantes sobre el impacto del debate y la posibilidad de que el resultado genere cuestionamientos o denuncias de fraude.

TV Globo endureció las reglas para el debate presidencial

La organización del debate televisivo adoptó restricciones específicas después de lo ocurrido en una instancia anterior emitida por TV Bandeirantes. Según Gosman, el canal decidió establecer un esquema que limita los desplazamientos de los candidatos mientras no tienen la palabra.

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La regla establece que el postulante que esté escuchando deberá permanecer en el lugar asignado y no podrá acercarse ni colocarse detrás de quien esté hablando. En cambio, el candidato que tenga el uso de la palabra podrá desplazarse durante su intervención.

La decisión responde a la preocupación por evitar nuevos episodios de tensión en una instancia de alta exposición pública. Para TV Globo, el desarrollo del debate representa un desafío organizativo en un contexto electoral marcado por la incertidumbre.

El debate puede influir en la recta final de la campaña

La instancia televisiva llega en un momento clave, a pocos días de la votación. En ese contexto, el desempeño de los candidatos y los cruces que puedan producirse durante la transmisión podrían incidir en la discusión política de las últimas horas de campaña.

Sin embargo, el resultado de ese eventual impacto todavía es incierto. La conversación puso el foco en cómo se desarrollará el debate y en qué medida podrá modificar un escenario que, según algunas encuestas mencionadas por Gosman, presenta diferencias estrechas entre los postulantes.

La paridad electoral alimenta las dudas sobre el escenario posterior al domingo

Otro de los puntos centrales es qué puede ocurrir una vez conocidos los resultados. Gosman señaló que la cercanía entre los candidatos alimenta la preocupación por posibles cuestionamientos al desenlace electoral.

Durante el segmento, la corresponsal planteó la posibilidad de que una diferencia ajustada dé lugar a reivindicaciones de fraude. Se trata de una preocupación expresada en el marco de la campaña, no de una denuncia concreta ni de una confirmación de que vaya a producirse una impugnación del resultado.