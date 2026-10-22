RDC: el gobierno francés enfrenta cuestionamientos por sus acusaciones contra La Francia Insumisa

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en Francia Juan Luis Francia analizó la polémica política que enfrenta al gobierno de Emmanuel Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu con La Francia Insumisa, principal fuerza de izquierda mencionada en el segmento. La controversia se profundizó después de las manifestaciones del 17 de octubre y de los episodios de violencia registrados durante las protestas, que el gobierno vinculó con sectores de la ultraizquierda.

Las acusaciones quedaron bajo cuestionamiento por la falta de pruebas, por declaraciones atribuidas a una fiscal de París y a integrantes de los servicios de inteligencia. El conflicto suma tensión a pocos meses de las elecciones presidenciales, en un escenario en el que La Francia Insumisa y la extrema derecha aparecen bien posicionadas en la intención de voto.

El gobierno francés apuntó contra La Francia Insumisa

Según Juan Luis Francia, el primer ministro lanzó acusaciones contra la ultraizquierda y La Francia Insumisa la misma noche del 17 de octubre, cuando se produjeron manifestaciones en distintos puntos del país. Durante esas movilizaciones hubo episodios de violencia, incendios y otros incidentes que, de acuerdo con el corresponsal, tuvieron una dimensión marginal dentro de las protestas generales.

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La acusación abrió una disputa política porque, según Francia, no se presentaron pruebas que vincularan directamente al partido con esos hechos. El corresponsal sostuvo que la situación adquiere mayor relevancia por el crecimiento electoral de esa fuerza y por su competencia con el espacio de extrema derecha encabezado por Marine Le Pen.

Las declaraciones de una fiscal pusieron en duda las acusaciones

Uno de los elementos que alimentó la controversia fue una entrevista a la fiscal general de París sobre las detenciones realizadas durante las manifestaciones. Según el relato del corresponsal, ante una pregunta sobre la presencia de militantes de la ultraizquierda entre los detenidos, la funcionaria respondió que no podía corroborar esa información.

Francia señaló que durante las protestas se habían producido alrededor de 10.000 detenciones, una cifra que utilizó para dimensionar la magnitud del operativo. La respuesta de la fiscal, según el segmento, debilitó la certeza con la que se habían presentado las acusaciones contra La Francia Insumisa.

Un informe periodístico sumó cuestionamientos desde los servicios de inteligencia

La polémica creció después de una publicación del medio francés Mediapart, que, según explicó el corresponsal, recogió el testimonio de un comisario de los servicios de inteligencia. El funcionario habría señalado que recibió pedidos para elaborar informes sobre los episodios violentos que involucraran a La Francia Insumisa.

El comisario consideró que esa tarea respondía a una motivación política que no encontraba respaldo en los hechos y manifestó su rechazo a participar. Francia agregó que otros policías citados en la misma publicación habrían planteado objeciones en una línea similar.

El caso llegó también a la Asamblea Nacional, donde se le pidieron explicaciones al primer ministro. Aunque Lecornu negó los señalamientos, la sucesión de declaraciones y revelaciones periodísticas instaló dudas sobre el fundamento de las acusaciones oficiales.

Las causas judiciales aumentaron la tensión política

En paralelo, el corresponsal mencionó varias actuaciones judiciales que involucraron a representantes de La Francia Insumisa. Según detalló, la Fiscalía de París solicitó dos años de inhabilitación y diez meses de prisión para la eurodiputada Rima Hassan.

También señaló que un fiscal de Marsella pidió cinco años de inhabilitación y dos años de prisión en suspenso para el diputado Sébastien Delogu. Además, mencionó un episodio en el que la policía habría intentado detener a otro legislador del mismo espacio para interrogarlo.

La disputa política se profundiza antes de las elecciones presidenciales

Para Juan Luis Francia, la confrontación resulta especialmente delicada porque faltan menos de seis meses para las elecciones presidenciales. Según indicó, La Francia Insumisa y la extrema derecha figuran entre los espacios mejor posicionados para avanzar a una segunda vuelta, con Marine Le Pen por delante y la izquierda en segundo lugar, de acuerdo con las referencias electorales mencionadas durante el segmento.

El corresponsal también recordó una propuesta del líder de La Francia Insumisa para que el gobierno respondiera a las demandas sociales en lugar de concentrarse en buscar responsables por los incidentes. Como antecedente, evocó la actuación de Georges Pompidou durante el Mayo francés de 1968, cuando se reunió con los sindicatos y negoció medidas que incluyeron un aumento del salario mínimo del 35%, según el relato presentado.