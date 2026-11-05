Dia del Bancario: los empleados tienen el viernes 6 feriado y un bono extraordinario

El Día del Bancario no solo implica una jornada sin atención al público en las sucursales de todo el país. También representa un beneficio económico para los trabajadores del sector, que este año recibirán un bono extraordinario de, al menos $2.275.519,25, según el último acuerdo salarial alcanzado por la Asociación Bancaria, el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

El monto corresponde al piso establecido para los empleados comprendidos en el convenio colectivo y puede aumentar según la categoría, la antigüedad y otros adicionales que correspondan a cada trabajador. La cifra fue actualizada después del incremento salarial del 1,9% correspondiente a septiembre.

Feriado bancario: desde mañana no habrá atención en sucursales hasta el miércoles 11 de noviembre



El pago deberá acreditarse a más tardar el viernes 6 de noviembre de 2026, aunque las entidades financieras pueden adelantarlo según sus propios cronogramas de liquidación. Se trata de una compensación anual que se suma al salario habitual y debe figurar como un concepto separado en el recibo de sueldo.

El beneficio tiene su origen en los acuerdos laborales de la actividad bancaria y forma parte de las condiciones negociadas por el gremio. Su actualización está vinculada con las revisiones salariales del sector, que durante 2026 buscaron acompañar la evolución de la inflación.

Cajero del Nuevo Banco del Chaco

Como referencia, el salario inicial conformado de un trabajador bancario alcanzó los $2.626.346,89, incluyendo el adicional por participación en las ganancias (ROE), según la escala correspondiente a septiembre. De esta manera, el bono extraordinario equivale aproximadamente al 87% de ese ingreso mensual inicial.

La conmemoración del 6 de noviembre recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Desde entonces, la fecha se convirtió en una jornada de reconocimiento para los trabajadores financieros y tiene el tratamiento de feriado para el sector.

¿Por qué se celebra el Día del Bancario el 6 de noviembre en Argentina?

El Día del Bancario se celebra cada 6 de noviembre en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero, creado en 1924. Este viernes se cumplen 102 años de aquel acontecimiento, que marcó un punto de inflexión en la organización sindical de los empleados de bancos.

Los antecedentes se remontan a abril de 1919, cuando los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires protagonizaron una de las primeras grandes huelgas bancarias del país. Entre sus principales reclamos figuraban la reducción de jornadas laborales que podían extenderse hasta 12 horas, el reconocimiento de derechos laborales y la mejora de las condiciones salariales.

La organización gremial se consolidó el 6 de noviembre de 1924 y, con el paso de las décadas, consiguió avances como la regulación de los horarios de trabajo, las vacaciones, los convenios colectivos y otros beneficios laborales. La fecha quedó incorporada al artículo 50 del convenio colectivo de la actividad, que establece para ese día el mismo tratamiento que para los feriados nacionales.

Por esa razón, este viernes 6 de noviembre de 2026 no habrá atención presencial en las sucursales bancarias de todo el país, aunque seguirán disponibles los cajeros automáticos, el home banking, las transferencias inmediatas y las billeteras virtuales.

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