El Papamóvil fue hecho con autopartes argentinas, a contramano del modelo Milei

De Florencio Varela, pasando por Zárate y localidades cercanas hasta Córdoba. El Papamóvil que lleva a León XIV en su visita por Argentina está hecho en un 90% por autopartes locales y ensamblado por manos argentinas. A contramano del modelo del gobierno de Javier Milei, que cambió las reglas del juego con un fuerte tinte importador, el Vaticano eligió una alianza entre Toyota, su vehículo estrella, y una pyme de Córdoba para cuidar al Santo Padre en su recorrido de tres días.

El proyecto no nació de una licitación tradicional. Toyota Argentina no solo ganó la compulsa del Vaticano para fabricar los dos papamóviles oficiales, sino que donó más de veinte vehículos destinados al desplazamiento del pontífice y su cúpula de confianza, tanto en Buenos Aires como en territorio cordobés.

Una vez asegurada la adjudicación, la casa matriz ordenó activar el eslabón de adaptación de carrocería. La elegida fue Vallé, una firma familiar con 70 años de trayectoria en el mercado de adecuación de vehículos. Dirigida hoy por la tercera generación y con un historial que incluye la conversión de carrocerías KIA y Jeep, la pyme es la única en el país que tiene una licencia de homologación directa de Toyota Japón.

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"La propuesta nos llega a través de gente de Toyota Argentina, que fueron los primeros oferentes en ganar la compulsa", detalló Joaquín Vallé, dueño de la empresa carrocera a PERFIL. Según explicó el empresario, la Santa Sede envió un pliego de especificaciones técnicas riguroso que exigía adaptar la plataforma a parámetros de seguridad y ergonomía milimétricos. "Eran especificaciones muy complejas y completas. Describía qué característica tenía que tener el vehículo en relación a la butaca y el tamaño de los escalones para que pueda subir y bajar sin dificultad", precisó. El diseño final fue un desarrollo de la firma cordobesa, consensuado con la terminal local y aprobado sin objeciones por el Vaticano.

Fabricación contrarreloj

La empresa terminó el trabajo en un tiempo récord de 45 días. La Toyota Hilux, líder del segmento comercial rutero y principal bien de exportación industrial del país, se produce en la planta de Zárate a un ritmo de una unidad cada 89 segundos. Opera bajo la lógica del "Just in time" (JIT) un sistema en el que se fabrica sin sobreproducción y manteniendo un stock estadísticamente nulo. Las piezas no se acumulan en galpones a la espera de ser usadas, sino que ingresan a la línea de ensamblaje en el minuto exacto de su soldadura.

Detrás de este reloj de precisión operan 65 autopartistas locales, ubicadas casi en su totalidad en un radio de 50 kilómetros de la planta. La trazabilidad del Papamóvil arranca en los hornos de Ternium (con plantas en San Nicolás, Ensenada y Florencio Varela), que provee el acero estructural del chasis, una aleación desarrollada en conjunto con la automotriz tras cuatro años de calibración técnica. Desde allí, el mapa se ramifica. Industrias Guidi aporta más de 100 piezas desde sus bases en Zárate y Burzaco; Metalsa arma el esqueleto de la camioneta en Tigre; y RAEI suma matricería y soldadura robótica en San Fernando, en sintonía con Die Tech en Luján. Las bisagras de puertas, capot y portón trasero salen de la planta de Cordero, mientras que Industrias Maipo estampa componentes en Baradero.

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Toda esa ingeniería convergió en los talleres de Vallé en la provincia de Córdoba, donde el equipo de ingeniería y operarios de mayor trayectoria —más de 30 personas involucradas en exclusividad— ejecutó la transformación. "Prácticamente el 90% de las piezas que utilizamos para fabricar el Papamóvil son de industria nacional", afirmó Valle. La adaptación física requirió diseñar y fabricar a medida más de cuarenta matrices especiales, utilizadas exclusivamente para estas dos unidades, junto con piezas termoformadas de material específico.

La porción importada del vehículo fue residual, pero concentró la mayor carga de complejidad logística. Se realizó una importación especial de una butaca giratoria con regulación de altura, y se trajo la materia prima de la cúpula de vidrio desde Francia, aunque el templado y la industrialización final de la estructura se realizó íntegramente en Argentina.

En las oficinas de aduana, el operativo tuvo semáforo verde permanente. "Tuvimos el apoyo de todo el gobierno desde el primer momento a través de Aduana. Se pusieron a absoluta disposición para importar las piezas que hicieran falta, con una fluidez muy rápida", reconoció el empresario, destacando que no existieron cuellos de botella en la provisión de componentes.

El costo del armado es confidencial. Hay un acuerdo de confidencialidad entre la terminal, la carrocera y la Santa Sede. "Para nosotros no tuvo precio. Es un proyecto que enalteció el nombre de la empresa y que generó mucha satisfacción", cuenta Vallé.

El contraste con la foto industrial

La foto actual de la industria está marcada por la retracción del mercado interno y un esquema de apertura comercial impulsado, en el sector automotriz, por el cupo de arancel cero para 50.000 autos al año. Los datos oficiales del INDEC muestran que la industria manufacturera acumuló una baja del 2,6% entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo período del año pasado. El centro de estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) indicó: la actividad fabril en general opera hoy un 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

Mientras el Papamóvil sale a la calle compuesto por la cadena de valor local, la fabricación de vehículos automotores registró en septiembre un rojo interanual del 11,9% y acumula un desplome del 15% en lo que va del año, de acuerdo con el relevamiento oficial.

Para la central industrial, el sector tocó en septiembre su nivel de producción más bajo de los últimos seis años para ese mes. El único respiro estadístico en esa cadena lo dio, justamente, el rubro de autopartes, que logró anotar un rebote interanual del 6,9% durante el noveno mes del año.

A pesar de los números del sector, Vallé afirmó: "Desde el primer momento supimos que teníamos que hacer un proyecto que esté a la altura de lo que significa la industria nacional. Sinceramente, no me gustaría caer en la comodidad de culpar al contexto de caída de actividad o la apertura de importaciones", concluyó el titular de la pyme carrocera, y afirmó: "Los empresarios tenemos una responsabilidad enorme. Tenemos que levantar la cabeza y dejar bien en alto lo que representa ser un industrial en Argentina".