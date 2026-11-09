El uso de las tarjetas de crédito sufrió una fuerte caída, en medio del estancamiento del consumo

El uso de tarjetas de crédito mostró una gran caída en medio de una contracción de la demanda de crédito y alta morosidad de las familias. Según datos del Informe mensual de pagos minoristas del Banco Central de la República Argentina, en septiembre se realizaron 147 millones de pagos por $10,1 billones, lo que representa una caída de 18,1% en cantidades y 20% en montos reales.

Esta foto se produce en un contexto de alta irregularidad en los pagos que alcanzó el 12,2% en agosto. Este nivel se ubica 0,9 puntos porcentuales por debajo del récord del año, que se alcanzó en mayo (13,1%).

Por otro lado, en octubre el crédito financiero mostró una baja de 0,1% real mensual, con dos caras: mientras los préstamos a las familias se contrajeron 0,3%, los destinados a las empresas crecieron 0,3%.

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En el caso de las familias, los préstamos en pesos cayeron en tarjetas de crédito (-2,1%) y en créditos personales (-0,1%). Por su parte, las líneas con garantía real treparon 2,3% real s.e. impulsados por los préstamos hipotecarios.

Desde Econviews señalan que “la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) elaborada por el BCRA indica que los bancos no efectuaron cambios en los estándares para las asistencias a hogares —los cuales habían sido restringidos previamente ante los altos niveles de morosidad—, salvo la flexibilización de líneas hipotecarias (tanto en acceso como monto)".

"Los bancos esperan para el último trimestre del año un aumento de la demanda de crédito de las personas, manteniendo con cautela las restricciones vigentes pese al descenso de la morosidad observada en septiembre (12,2%; -0,6 p.p. vs. ago-26)”, señalaron desde Econviews.

Consumo y morosidad

El consumo de los hogares en septiembre mostró una caída de 0,8% en la comparación interanual, y un leve crecimiento desestacionalizado de 0,05% frente al mes de agosto, "que puede considerarse un estancamiento" Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La entidad considera que "el crédito en términos reales creció de forma significativa entre 2024 y 2025. Tanto tarjetas de crédito como préstamos personales, prendarios e hipotecarios avanzaron notablemente en dicho bienio. Para este 2026 el comportamiento no es el mismo".

Para la CAC, "las tarjetas de crédito y los préstamos tanto personales como prendarios han entrado en un leve pero constante retroceso, encadenando varios meses de caída tras el estancamiento en el que entraron a fines de 2025".

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Desde el CEPA, analizaron que desde noviembre de 2024, la morosidad de los hogares comenzó a dispararse y alcanzó niveles históricos. “En agosto de 2026, la irregularidad del crédito bancario llegó al 12,8%, un registro que solo encuentra antecedentes superiores en la crisis de 2001, cuando alcanzó el 32,7% en septiembre de 2003”.

Para la consultora, la situación es todavía más grave en el financiamiento otorgado por proveedores no financieros, como tarjetas de crédito de comercios y otras entidades. “En agosto de 2026, la morosidad estimada llegó al 34,2%, marcando un nuevo máximo histórico y superando ampliamente el récord de 27,1% registrado durante la pandemia, en mayo de 2020”.

Para el CEPA, “estos indicadores reflejan una dimensión menos visible de la crisis social: cada vez más hogares necesitan endeudarse para sostener sus gastos básicos y tienen dificultades para devolver lo que deben. El crédito, lejos de representar una mejora en las condiciones de vida, se convirtió para muchas familias en un mecanismo de supervivencia frente a la caída de sus ingresos”.





ML