Entre el auge de los importados y la caída de ventas, la industria automotriz cayó 14,4% en octubre

La industria automotriz argentina profundizó su caída en octubre de 2026, con un retroceso del 14,4% interanual en la producción nacional, una baja del 12% en los patentamientos y una contracción del 12,2% en las ventas a concesionarios. Los últimos informes de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) muestran que las dificultades del sector van más allá de las terminales: mientras la demanda interna pierde fuerza y las exportaciones retroceden, los vehículos importados ya concentran el 68% del mercado. Esta combinación plantea nuevos desafíos para la fabricación local y la cadena de autopartistas.

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El deterioro industrial quedó reflejado en los datos de ADEFA, que informó que durante octubre se fabricaron 40.426 vehículos, un 0,4% menos que en septiembre y un 14,4% por debajo del mismo mes de 2025. Entre enero y octubre, las terminales produjeron 360.444 unidades, una contracción acumulada del 15,5%. La caída fue especialmente marcada en el segmento de automóviles, cuya fabricación se redujo un 23,6% interanual durante octubre, mientras que los utilitarios registraron una baja del 8,3%. Esta diferencia muestra que el retroceso no afecta de la misma manera a todos los segmentos de la industria.

Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso, indicó que “hoy dos de cada tres vehículos que salen de las plantas son utilitarios, cuando en 2011 siete de cada diez eran autos. Eso se explica por el segmento de las ventas: las exportaciones subieron 0,6%, ya absorben el 64% de lo producido y Brasil se lleva el 63% de lo que sale del país”.

“El mercado interno se abastece cada vez más con importados, mientras la industria local se especializa en pickups para la región”, explicó Neufeld.

La demanda interna pierde fuerza mientras los importados ganan mercado

El primer problema aparece en la demanda de vehículos nuevos. De acuerdo con ACARA, durante octubre se patentaron 45.965 unidades, un 8,4% menos que en septiembre y un 12% por debajo de octubre de 2025. En los primeros diez meses del año, las operaciones acumularon 481.852 patentamientos, con una caída interanual del 12,8%. El retroceso fue más pronunciado entre los automóviles, cuyas ventas disminuyeron un 15,5% frente al año anterior, mientras que los comerciales livianos registraron una baja del 7,3%.

Patentamientos de octubre ACARA

La contracción también se observa en las operaciones entre las fábricas y los concesionarios. Según ADEFA, las terminales comercializaron 39.333 vehículos a la red durante octubre, lo que representa una caída mensual del 9% y una reducción interanual del 12,2%. Sin embargo, el dato más significativo aparece en el acumulado: entre enero y octubre, las ventas mayoristas totalizaron 383.922 unidades, un 23,2% menos que en 2025. La diferencia con la evolución de los patentamientos muestra que las entregas de las terminales a los concesionarios están retrocediendo a un ritmo mayor que las inscripciones de vehículos nuevos.

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A esta situación se suma un cambio en la composición del mercado. El informe de ACARA revela que el 68% de los vehículos patentados durante octubre fueron importados, mientras que las unidades de fabricación nacional representaron apenas el 32%. Este reparto evidencia que la oferta extranjera concentra una porción mayoritaria de las operaciones, en momentos en que las fábricas argentinas enfrentan una caída sostenida de su producción. No obstante, el avance de los importados no explica por sí solo toda la contracción industrial, ya que también intervienen la menor demanda y el comportamiento de las exportaciones.

La transformación del mercado se refleja en los resultados de las marcas. Toyota encabezó los patentamientos de automóviles y comerciales livianos con 6.947 unidades, aunque registró una caída interanual del 10%. Volkswagen quedó segunda, con 5.358 vehículos y una baja del 26,6%, mientras que Fiat ocupó el tercer lugar, con 5.039 unidades y un retroceso del 8,9%.

En contraste, BYD alcanzó 1.377 patentamientos, frente a los 124 de octubre de 2025. Sobre este fenómeno, Sebastián Beato, presidente de ACARA, destacó que las marcas asiáticas “arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado”, impulsadas por una oferta más amplia de modelos y alternativas de financiación.

Las exportaciones retroceden y la caída de producción plantea riesgos para las autopartistas

El segundo frente de preocupación se encuentra en el comercio exterior. Durante octubre, las terminales exportaron 27.793 vehículos, un 1,5% menos que en septiembre y un 6,2% por debajo del mismo mes del año anterior. A pesar de esta caída, las exportaciones acumularon 230.865 unidades entre enero y octubre, una mejora del 0,6% respecto de 2025. Esta diferencia indica que el retroceso del último mes todavía no eliminó el crecimiento acumulado de las ventas externas, aunque evidencia una pérdida de impulso en una actividad fundamental para sostener la producción nacional.

La dependencia de los mercados externos también queda expuesta en la distribución de los destinos. Según ADEFA, Brasil recibió 144.709 vehículos argentinos durante los primeros diez meses de 2026, equivalentes al 62,7% de las exportaciones totales. Sin embargo, los envíos hacia ese país disminuyeron en 13.250 unidades frente al mismo período de 2025. En contrapartida, las ventas a Perú aumentaron en 7.375 unidades y las destinadas a América Central crecieron en 3.757. Así, la diversificación de destinos permitió compensar parte del retroceso brasileño, aunque no evitó la caída general de octubre.

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La menor actividad de las terminales también plantea un desafío para la cadena de autopartistas y proveedores industriales, cuya demanda está vinculada con los programas de fabricación de vehículos. Una producción acumulada que retrocede 15,5%, junto con el mayor peso de las unidades importadas en los patentamientos, abre interrogantes sobre el volumen de componentes que necesitará la industria local. Los informes disponibles no permiten cuantificar una caída específica de la actividad autopartista, pero sí muestran las dificultades que enfrenta el sector automotor del que forma parte. El problema, por lo tanto, no se limita a cuántos vehículos se venden, sino también a cuántos se fabrican en Argentina y qué participación conserva la producción nacional.

Frente a este panorama, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, advirtió que los resultados responden a una combinación de factores vinculados con la demanda interna, la competitividad industrial y el comercio exterior. "Los resultados reflejan un escenario de reacomodamiento de la actividad, en el que convergen la dinámica del mercado doméstico, las condiciones de competitividad de la producción y la evolución del comercio exterior", sostuvo. El directivo también remarcó la necesidad de mejorar las condiciones para exportar y destacó el anuncio del Ministerio de Economía sobre la posibilidad de compensar saldos a favor para cancelar deudas aduaneras.

Financiamiento, más competencia y las expectativas para el cierre del año

A pesar de las cifras negativas, Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor (CCA), mantiene una perspectiva más optimista sobre el cierre de 2026. El dirigente explicó que algunas proyecciones anticipaban menos de 500.000 patentamientos, pero desde la entidad siempre consideraron posible superar las 550.000 unidades. También señaló que el mercado de usados conserva cierto dinamismo, pese a registrar una caída acumulada cercana al 4%, y estimó que el año podría terminar con más de 1,8 millones de transferencias. Sus previsiones contrastan con la evolución reciente de las ventas, aunque apuntan a una posible mejora comercial hacia el cierre del período.

Uno de los factores que podría contribuir a esa recuperación es el financiamiento. Lamas destacó las iniciativas destinadas a facilitar la compra de vehículos cero kilómetro de fabricación nacional mediante tasas parcialmente subsidiadas, así como algunas líneas crediticias impulsadas por el Banco Nación y el Banco Provincia para el mercado de usados. En la misma línea, Beato sostuvo que las oportunidades de precios y financiación permiten mantener cierto nivel de actividad, con cinco meses consecutivos por encima de los 45.000 patentamientos. Sin embargo, ambos coinciden en la importancia de sostener los incentivos comerciales para impulsar las operaciones en los próximos meses.

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De cara a 2027, Lamas anticipó una mayor oferta de vehículos importados, especialmente por los cambios previstos en las condiciones de ingreso de unidades de origen chino y la incorporación de nuevos participantes, entre ellos Tesla. Según su evaluación, la ampliación de modelos disponibles podría favorecer a los consumidores y contribuir a una mayor estabilidad de precios. Sin embargo, para la industria argentina el desafío será más complejo: recuperar la demanda sin seguir perdiendo participación de la producción nacional, fortalecer las exportaciones y sostener la actividad de las empresas que integran la cadena automotriz. Los resultados de octubre muestran que una eventual recuperación de las ventas no necesariamente se traducirá, por sí sola, en una mejora equivalente para las fábricas y sus proveedores.

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