El Gobierno nacional formalizó la incorporación de un nuevo proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una inversión de US$ 1.341 millones de Toyota para construir una planta de producción de vehículos electrificados en Zárate, provincia de Buenos Aires, que había sido anunciado el 30 de septiembre pasado. Según destacó el Ministerio de Economía, se trata del mayor desembolso anunciado en la historia de la industria automotriz argentina. Además, es el primer Rigi que se concede a una empresa de la industria automotriz.

La iniciativa representa un paso importante para uno de los sectores industriales con mayor peso en las exportaciones argentinas. No solo por la magnitud de la inversión, sino porque contempla la incorporación de una tecnología que actualmente no se produce en el país y apunta a consolidar a la Argentina como una plataforma de fabricación de vehículos para los mercados internacionales.

La decisión fue formalizada en la Resolución 1848/2026 del Ministerio de Economía aprueba la adhesión de Toyota Argentina S.A. Sucursal Dedicada al RIGI.

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El proyecto recibió la aprobación del Comité Evaluador del RIGI, un paso necesario para avanzar con los beneficios previstos por el régimen. Sin embargo, la aprobación estatal no implica que la inversión ya esté definitivamente confirmada: Toyota todavía debe completar el proceso de autorización interna de la compañía.

La nueva instalación estará ubicada dentro del complejo industrial que la automotriz japonesa posee en Zárate, donde produce vehículos desde 1997. El objetivo es incorporar capacidad de producción de un vehículo 100% electrificado, en línea con la transformación tecnológica que atraviesa la industria automotriz mundial.

Una inversión con fuerte perfil exportador

Uno de los datos más relevantes del anuncio es el destino que tendrá la producción. Según las proyecciones oficiales, alrededor del 70% de los vehículos fabricados en la nueva planta se venderán al exterior, lo que permitiría generar exportaciones por aproximadamente US$ 1.280 millones anuales.

La cifra refleja la importancia estratégica de la iniciativa para la generación futura de divisas. De concretarse las estimaciones, las ventas externas anuales alcanzarían un monto equivalente a casi toda la inversión inicial comprometida, aunque se trata de indicadores distintos y sujetos al cumplimiento del plan productivo.

Para Toyota, el proyecto también permitiría ampliar su participación en el mercado regional de vehículos electrificados y fortalecer el papel de su complejo argentino dentro de la estructura global de producción de la compañía.

La Argentina ya constituye una plataforma exportadora relevante para la automotriz japonesa, especialmente por la fabricación de la pick-up Hilux. La incorporación de nuevas tecnologías abre la posibilidad de diversificar su oferta industrial y ampliar los mercados de destino.

Cuántos empleos generará la nueva planta

El impacto laboral es otro de los ejes destacados por el Ministerio de Economía. Las estimaciones contemplan unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y cerca de 2.600 durante la operación, incluyendo empleos directos e indirectos.

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En conjunto, las dos etapas involucran aproximadamente 6.200 puestos de trabajo, aunque no se trata de empleos simultáneos ni necesariamente de nuevas posiciones permanentes.

Además del personal vinculado directamente con la terminal, la inversión podría generar oportunidades para empresas proveedoras de autopartes, logística, servicios industriales y otras actividades relacionadas con la cadena automotriz.

El RIGI suma a la industria automotriz

La incorporación de Toyota representa un antecedente relevante para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, creado para atraer proyectos de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, junto con garantías de estabilidad normativa de largo plazo.

A diferencia de las inversiones que inicialmente concentraron la atención del régimen, principalmente vinculadas con energía y minería, este proyecto incorpora a la industria automotriz, uno de los sectores manufactureros más importantes del país.

La propia compañía destacó que la adhesión al RIGI constituye un paso fundamental para avanzar hacia la aprobación definitiva de la inversión, al considerar que el esquema mejora la competitividad y aporta mayor previsibilidad para decisiones de largo plazo.

El anuncio llega en un contexto en el que la industria automotriz enfrenta el desafío de adaptarse a las nuevas tecnologías de movilidad, sostener su competitividad exportadora y profundizar la integración de proveedores locales.

lr/AF