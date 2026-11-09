Cómo sacar un turno en ANSES y qué gestiones podés realizar en línea desde la app o computadora

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió las pautas oficiales para la gestión de solicitudes y la atención al público en las dependencias de todo el país. El organismo estatal aclaró que los ciudadanos pueden solicitar turnos para concurrir a cualquiera de sus oficinas físicas, sin importar el domicilio registrado en el documento nacional de identidad.

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Sin embargo, desde la institución recordaron que una gran cantidad de trámites previsionales y de asignaciones se pueden completar de manera remota a través de las plataformas digitales oficiales. Para ingresar a las herramientas de autogestión, las personas deben utilizar su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social desde una computadora o un celular.

Las vías electrónicas habilitadas comprenden el portal oficial mi ANSES, el sistema de Atención Virtual y la aplicación móvil mi ANSES. El uso de estas plataformas busca agilizar las presentaciones y evitar la acumulación de público en las dependencias presenciales.

La nómina completa de trámites que se pueden resolver en línea

Entre los procedimientos que no requieren la presencia física del titular en una delegación figuran la consulta del recibo de haberes y la tramitación de diversas asignaciones familiares. El sistema permite gestionar a distancia las asignaciones por Prenatal, por Maternidad o Maternidad Down, por Matrimonio y por Nacimiento o Adopción.

A su vez, la plataforma permite solicitar la autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva por Invalidez. Los trabajadores también pueden requerir en línea la Prestación por Desempleo, tanto para quienes se desempeñan en relación de dependencia como para aquellos encuadrados en la industria de la construcción.

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El catálogo digital se completa con la presentación del certificado escolar, el cambio de obra social para trabajadores y la elección o modificación del medio de cobro para jubilaciones, pensiones, asignaciones y programas sociales. Para cualquier otra gestión que no figure dentro del esquema virtual, el organismo mantiene habilitado el sistema de solicitud de turnos para atención presencial en todas sus delegaciones.

GZ / lr