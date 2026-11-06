Semana con feriados: quiénes cobran por ANSES entre el 11 y el 13 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entidad que depende del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer la liquidación de haberes prevista para el mes de noviembre de 2026.

Recibos de haberes de ANSES: la guía para consultar e imprimir los comprobantes de cobro desde la app mi ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

En el marco de la planificación oficial del organismo, las fechas de cobro asignadas para las jubilaciones y pensiones que no superen el piso previsional mínimo durante el período comprendido entre el 9 y el 13 de noviembre quedaron establecidas según la terminación del Documento Nacional de Identidad:

- DNI terminados en 0: 11 de noviembre

- DNI terminados en 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, el organismo estatal fijó la acreditación de los fondos correspondientes al primer tramo del mes bajo el siguiente ordenamiento por número de documento:

- DNI terminados en 0: 11 de noviembre

- DNI terminados en 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias comprendidas dentro de la Asignación por Embarazo tienen asignadas sus fechas de cobro durante la ventana operativa del 9 al 13 de noviembre con la distribución que se detalla a continuación:

- DNI terminados en 0: 11 de noviembre

- DNI terminados en 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre

Cuáles son los beneficiarios que más cobran por ANSES en noviembre

Asignación por Prenatal

En el caso del pago de la Asignación por Prenatal, la entidad agrupó las liquidaciones por pares de terminación de documento para la acreditación bancaria:

- DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

Asignación por Maternidad

Las acreditaciones correspondientes a la Asignación por Maternidad cuentan con un período habilitado que inicia dentro del tramo semanal del organismo:

- DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Para los pagos extraordinarios de las asignaciones familiares por matrimonio, nacimiento y adopción, el esquema oficial dispone de una ventana de cobro unificada:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye los cobros correspondientes a los días 11, 12 y 13 de noviembre)

Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) perciben sus haberes mensuales agrupados según la finalización del Documento Nacional de Identidad:

- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignación por Embarazo: ANSES automatiza la acreditación de las retenciones acumuladas

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas disponen del tramo de pago abierto que comprende las fechas operativas del mes:

- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre (incluye los cobros correspondientes a los días 11, 12 y 13 de noviembre)

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