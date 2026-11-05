Supervielle renueva su identidad y apuesta a integrar banca, inversiones y finanzas familiares en una sola plataforma

Supervielle presentó su nueva identidad visual y una propuesta de servicios con la que busca avanzar hacia un ecosistema financiero integrado. Bajo el concepto "Te sigue el ritmo", la entidad combina sus capacidades bancarias con las herramientas tecnológicas de las compañías de Grupo Supervielle para conectar la gestión cotidiana del dinero, las finanzas familiares y las inversiones.

Feriado bancario: no habrá atención en sucursales del viernes 6 al miércoles 11 de noviembre

La renovación incluye una evolución de su SuperApp, la incorporación de nuevas funcionalidades para administrar las cuentas familiares, la integración con IOL Inversiones y herramientas de atención al cliente con inteligencia artificial. Además, la entidad presentó Supervielle PollenX, una propuesta de Banking as a Service (BaaS) que permite a otras empresas incorporar servicios financieros en sus propios productos y plataformas.

"La vida financiera de nuestros clientes cambió y nuestro desafío es evolucionar con ella. La nueva identidad representa un Supervielle que integra capacidades, simplifica decisiones y conecta soluciones para las personas, las familias y las empresas", afirmó Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

Según explicó el ejecutivo, el concepto "Te sigue el ritmo" busca expresar el compromiso de acompañar los nuevos hábitos y expectativas de los clientes, mediante la combinación de la trayectoria bancaria con la innovación y agilidad del ecosistema digital.

Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

SuperApp, finanzas familiares e inversiones

Uno de los ejes de la transformación es la evolución de la SuperApp, que ahora permite personalizar los accesos y las prioridades de uso de acuerdo con las preferencias y las operaciones más frecuentes de cada cliente.

Entre las nuevas herramientas se destaca SuperFamilia, una funcionalidad que permite conectar las cuentas de integrantes de una familia o personas con vínculos cercanos para facilitar la organización financiera desde un mismo lugar. Según los roles y permisos habilitados, los usuarios pueden enviar y solicitar dinero, programar mensualidades y establecer límites de uso.

La herramienta también contempla la posibilidad de abrir cuentas digitales para adolescentes de entre 13 y 17 años, con autonomía para operar y acompañamiento familiar. Además, permite incorporar las cuentas de familiares adultos mayores que cobren su jubilación, para facilitar su asistencia.

Desde la entidad aclararon que la gestión compartida funciona a partir de los permisos que cada persona autoriza, sin modificar la titularidad de las cuentas ni la decisión individual sobre qué información y productos compartir.

Otro de los componentes de la propuesta es la integración con IOL Inversiones, compañía del Grupo Supervielle que cuenta con más de 25 años de trayectoria y más de 2,5 millones de usuarios con cuenta. A través de los canales digitales del banco, los clientes pueden acceder a la plataforma e invertir en las distintas alternativas disponibles, de acuerdo con sus objetivos y perfil inversor.

La atención al cliente también incorpora nuevas herramientas. Supervielle sumó inteligencia artificial a través de WhatsApp para responder consultas y resolver gestiones, aunque mantendrá la posibilidad de comunicarse con un ejecutivo para recibir asistencia personalizada.

Supervielle

Supervielle PollenX: servicios financieros para otras empresas

La transformación también contempla una estrategia orientada al segmento corporativo. A través de Supervielle PollenX, su nueva propuesta de Banking as a Service y finanzas embebidas, el banco busca poner sus capacidades financieras y tecnológicas a disposición de empresas, fintechs y plataformas digitales.

El servicio funciona mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y distintos modelos de integración que permiten incorporar soluciones financieras directamente en los productos, procesos y experiencias de otras compañías.

De esta manera, las empresas pueden desarrollar nuevos servicios y ofrecer herramientas financieras a sus propios clientes sin necesidad de construir toda la infraestructura bancaria desde cero. La propuesta combina las capacidades del banco con las necesidades específicas de cada negocio.

Una transformación que va más allá de la identidad visual

La renovación de imagen se suma a una serie de iniciativas que Supervielle viene desarrollando para ampliar su oferta de servicios digitales. Entre ellas se encuentran su Cuenta Remunerada y su tienda propia en Mercado Libre, además de la evolución de la SuperApp, la integración con IOL Inversiones y el lanzamiento de Supervielle PollenX.

Con esta estrategia, la entidad busca ampliar su presencia en distintos segmentos de la actividad financiera, desde la administración cotidiana del dinero y las inversiones personales hasta el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas.

El cambio de identidad apunta a reflejar esa evolución del negocio, con el respaldo de una trayectoria de más de 130 años y una mayor integración de las capacidades de las distintas compañías del grupo.

FN