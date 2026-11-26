Jensen Huang fue restituido como CEO de Nvidia a pesar de los escándalos que lo rodearon durante las últimas semanas. Este acontecimiento desató una gran cantidad de memes, en su mayoría generados por inteligencia artificial, en los que el magnate se convirtió en distintos personajes célebres, como Michael Jackson o Michael Jordan.

Huang había abandonado el cargo el 12 de noviembre, debido a su presunta relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria china que fue señalada como espía por agencias de inteligencia de Estados Unidos. Esto desató cuestionamientos acerca de la seguridad, debido a que juega un rol central en las restricciones de Estados Unidos a la exportación de chips avanzados hacia China.

Jensen Huang regresó a Nvidia: fue recibido con una ovación por sus empleados y pidió disculpas

Trump publicó un meme por el regreso de Huang a Nvidia

El presidente Donald Trump celebró el regreso de Jensen Huang a la compañía con una imagen alterada del momento en el que fue disparado durante su campaña para presidente en un acto en Pennsylvania, a través de su red social, Truth Social.

El posteo de Donald Trump a través de Truth Social. | Crédito: X @KobeissiLetter

En ella se muestra al CEO en reemplazo del mandatario, en la que aparece con el puño en alto y un corpiño rojo en la mano, que hace referencia a las acusaciones de infidelidad. Detrás suyo, se puede observar una bandera con el logo y el nombre de su compañía.

Jensen Huang es CEO de Nvidia: los mejores memes de su regreso

JSM