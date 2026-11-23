Nvidia anunció este lunes la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía, luego de que Donald Trump reclamara públicamente su reincorporación tras su renuncia del 12 de noviembre. El empresario había dejado el cargo en medio de un escándalo por su relación extramatrimonial con una mujer china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses por sus presuntos vínculos con Pekín. Tras conocerse la decisión, el mandatario calificó el regreso como una “decisión correcta y apropiada” y aseguró que no representa un riesgo para la seguridad nacional.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump respaldó la resolución del consejo de administración y aseguró que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional. “El país necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la compañía, sino también de la economía estadounidense”, sostuvo el mandatario.

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x Donald Trump

En el mismo mensaje, afirmó que el Gobierno estadounidense “no tiene razón para creer que el regreso de Jensen a Nvidia represente ningún riesgo para la seguridad nacional”. Además, señaló que el fiscal general de Estados Unidos confirmó que las autoridades no cuentan con pruebas de que el empresario haya incurrido en alguna conducta ilegal.

Trump también destacó su vínculo con el empresario y lo describió como “un gran patriota” y “un tesoro nacional”. Sin embargo, remarcó que Nvidia debe continuar con su investigación interna sobre el cumplimiento de las normas estadounidenses que regulan la exportación de semiconductores hacia China. El objetivo de esas restricciones es impedir que Pekín acceda a los chips más avanzados de la compañía para desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

La restitución de Huang fue anunciada este lunes, luego de que el consejo de administración de Nvidia votara por unanimidad su regreso como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta, con efecto inmediato. Según informó la empresa en un comunicado, los directivos mantuvieron una serie de reuniones con el empresario y quedaron conformes con su “franqueza y capacidad de liderazgo”.

El presidente del consejo, Harvey Jones, sostuvo que Huang es “la persona idónea para dirigir Nvidia” y que su reincorporación beneficia a los accionistas, empleados, socios y clientes. Durante su salida, las funciones ejecutivas habían quedado a cargo de la directora financiera, Colette Kress, quien continuará en ese puesto.

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Donald Trump y Jensen Huang | Crédito: AFP

Por su parte, Huang agradeció la decisión de los directivos y aseguró que asume nuevamente la responsabilidad “con la mayor humildad y un compromiso renovado”. “Estoy deseando volver al trabajo”, expresó en el comunicado difundido por la compañía.

El regreso del empresario se produjo después de que Trump manifestara públicamente su respaldo y reclamara que Nvidia le diera una segunda oportunidad. A esa postura también se sumaron referentes de Silicon Valley, entre ellos Elon Musk y el cofundador de Uber, Travis Kalanick, además de miles de empleados y exempleados que firmaron una petición para solicitar su reincorporación.

La investigación por los presuntos vínculos con China

Huang había presentado su renuncia el 12 de noviembre, luego de que trascendieran detalles de su relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china que no tiene parentesco con el ejecutivo. La mujer había trabajado en Megaspeed, una compañía con sede en Singapur que adquirió chips de Nvidia por miles de millones de dólares.

Según informaciones atribuidas a los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang habría mantenido contactos con el principal organismo de inteligencia de Pekín y transmitido información a China durante el vínculo con el empresario. Las acusaciones fueron negadas por el Gobierno chino.

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El caso también generó diferencias dentro de la administración estadounidense sobre los controles a las exportaciones de tecnología hacia Pekín. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había reclamado una reorganización de Nvidia y cuestionado la gestión de sus ventas internacionales. El domingo, en una entrevista con CBS, insistió en que el Gobierno necesita determinar quiénes fueron responsables de cualquier operación que pudiera haber incumplido las normas de exportación.

En ese contexto, Trump evitó pronunciarse sobre una publicación de The New York Times que señalaba los presuntos contactos de Alice Huang con los servicios de inteligencia chinos. No obstante, reiteró su respaldo al CEO y pidió que la compañía profundice su investigación interna para garantizar el cumplimiento de las regulaciones estadounidenses.

El CEO y fundador de Nvidia, Jensen Huang | Crédito: AFP

El anuncio también tuvo repercusiones en los mercados financieros. Tras conocerse la decisión, las acciones de Nvidia registraron una fuerte suba en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras que el Nasdaq, con un importante peso de las compañías tecnológicas, también avanzó.

La situación de Nvidia se desarrolla en medio de la disputa tecnológica entre Washington y Pekín por el desarrollo de la inteligencia artificial y el acceso a los semiconductores más avanzados. La compañía es uno de los principales fabricantes mundiales de chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA, un sector estratégico para la economía estadounidense.

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