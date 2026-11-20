Jensen Huang construyó una de las trayectorias más influyentes de la industria tecnológica. Como cofundador de Nvidia, llevó a la compañía a ocupar un lugar central en el desarrollo de la inteligencia artificial y se convirtió en uno de los empresarios más reconocidos de Silicon Valley.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento también quedó expuesta una faceta controvertida de su liderazgo, según una investigación publicada por The New York Times, el empresario habría recurrido durante años a los insultos, las amenazas y la humillación pública para presionar a sus trabajadores.

Los testimonios de empleados y exempleados describen un ambiente laboral marcado por el miedo y la exigencia extrema.

Las revelaciones se conocieron en medio de una serie de controversias que también involucran la vida personal de Huang, una presunta relación con una empresaria investigada por sus supuestos vínculos con los servicios de inteligencia chinos y cuestionamientos sobre el posible desvío de chips de Nvidia hacia ese país.

Insultos, amenazas y humillaciones: cómo era el estilo de liderazgo de Jensen Huang

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia | Crédito: AFP

De acuerdo con la investigación de The New York Times, Huang habría utilizado las humillaciones como una herramienta para exigir mejores resultados.

Más de una docena de trabajadores actuales y antiguos describieron episodios en los que el empresario realizaba comentarios ofensivos delante de otros empleados, recurría a ataques personales y formulaba amenazas de violencia durante reuniones laborales.

Entre los testimonios recopilados aparecen frases particularmente agresivas. Según uno de los relatos, Huang le habría dicho a un ejecutivo que su madre debería haberlo abortado.

En otro episodio, habría amenazado a un subordinado con arrancarle los brazos y golpearlo hasta matarlo. También se le atribuye una amenaza en la que aseguró que le arrancaría la parte superior de la cabeza a un trabajador para orinarle en el cerebro.

Jensen Huang rompió el silencio y dijo que volvería a Nvidia si se lo pidieran: "Me sentiré honrado"

La investigación también reconstruyó que esta conducta no habría sido un episodio aislado. Las quejas internas por el trato del empresario habrían llegado en distintas oportunidades al área de Recursos Humanos, aunque algunos trabajadores cuestionaron la respuesta de la compañía frente a esos reclamos.

Uno de los antecedentes mencionados involucra a Michael Winston, un exdirectivo de Recursos Humanos que aseguró haber advertido sobre el comportamiento de Huang y sus posibles consecuencias legales. Su salida de la empresa derivó en un reclamo que terminó con un acuerdo confidencial de un millón de dólares.

Sin embargo, el retrato de Huang no es uniforme. Mientras algunos empleados describieron una cultura laboral intimidante, otros manifestaron admiración por el empresario y destacaron su capacidad para impulsar la innovación.

La investigación señala que la compañía desarrolló un fuerte sentido de pertenencia alrededor de su figura, al punto de que algunos trabajadores llegaron a comparar esa lealtad con una dinámica de culto.

La relación extramatrimonial y las sospechas de espionaje chino

Jensen Huang (de espaldas) y Alice Huang (el apellido es coincidencia), la empresaria con la que el CEO de Nvidia tuvo un amorío. | Crédito: AFP

Las revelaciones sobre el comportamiento de Huang en el ámbito laboral se suman a otra controversia que puso a Nvidia en el centro de la atención internacional. A comienzos de noviembre, el empresario reconoció públicamente que había sido infiel a su esposa, Lori Huang, y pidió disculpas a su familia y a los trabajadores de la compañía.

El reconocimiento llegó después de que trascendiera su presunta relación con Alice Huang, una empresaria china que ocupó un cargo ejecutivo en Megaspeed, una firma tecnológica radicada en Singapur y vinculada comercialmente con Nvidia.

La mujer es investigada por las autoridades estadounidenses por sus supuestos vínculos con los servicios de inteligencia de China.

NVIDIA y el punto ciego de la seguridad global

El caso adquirió una dimensión mayor por las sospechas de que Megaspeed habría facilitado el acceso de empresas chinas a chips avanzados de Nvidia, pese a las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos. La preocupación de las autoridades es que esa tecnología pudiera terminar en manos de compañías o entidades que no están autorizadas a adquirirla.

Ante la repercusión de las denuncias, la junta directiva de Nvidia anunció una investigación independiente para determinar si Huang había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera y si existió algún riesgo para la información confidencial de la compañía.

La empresa sostuvo que no tenía motivos para creer que sus secretos comerciales o la seguridad nacional estadounidense hubieran sido comprometidos.

La crisis que llegó a las autoridades estadounidenses

Jensen Huang | Crédito: Cedoc Perfil

La controversia también tuvo consecuencias en el plano institucional. Huang dejó su cargo como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre, en medio de la repercusión de las denuncias sobre su vida privada y las sospechas de espionaje.

Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, quedó al frente de la compañía de manera interina.

A su vez, el fiscal general de California, Rob Bonta, emitió una citación investigativa a Nvidia para obtener información sobre el posible acceso de China a chips avanzados y datos confidenciales.

La investigación busca determinar si existieron irregularidades y si la compañía pudo haber brindado información engañosa sobre los riesgos vinculados a sus operaciones.

De esta manera, el caso de Jensen Huang dejó de ser únicamente una controversia sobre su vida personal o su manera de dirigir una empresa.

Las acusaciones sobre su comportamiento laboral, las sospechas de espionaje y las investigaciones sobre el destino de los chips de inteligencia artificial colocaron bajo escrutinio a uno de los nombres más influyentes de la revolución tecnológica.

sc / ds