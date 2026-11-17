El ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, dio este martes sus primeras declaraciones públicas desde el escándalo que desencadenó en su renuncia a la presidencia de la empresa. Huang publicó un comunicado autocrítico, pero dijo que estaría dispuesto a volver al cargo debido a una "oleada de llamados" para su restitución.

Huang renunció el 12 de noviembre, cuando se supo que había mantenido relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China. El caso afectó duramente las acciones de Nvidia, hasta hace poco la empresa en bolsa más valiosa del mundo.

Nvidia ocupa un papel central en la expansión de la IA, que ha contribuido a impulsar los mercados a máximos históricos y a dinamizar el crecimiento económico mundial. Desde que estalló el escándalo, Nvidia perdió 700.000 millones de dólares en valor de mercado y Huang será interrogado por legisladores estadounidenses debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional.

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Pero la caída de Huang desencadenó llamamientos inmediatos de Elon Musk y otros empresarios para su regreso. Incluso el presidente Donald Trump dijo que "no le importaría" ver a Huang nuevamente al frente de Nvidia.

Huang dijo el martes que estaría dispuesto a volver al cargo debido a una "oleada de llamados" para su restitución. "Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo", señaló en su primer comunicado desde su dimisión.

“He causado problemas a la Junta Directiva que lamento profundamente y estoy comprometido a cooperar con la investigación independiente del directorio”, declaró. Huang comparecerá además ante los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y China de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre y Tim Teter, consejero general de Nvidia, lo hará al día siguiente.

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Las autoridades norteamericanas investigan si el affair pudo haber facilitado el desvío encubierto de chips avanzados de Nvidia hacia territorio chino, eludiendo los estrictos controles de exportación impuestos por Washington.

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia | Crédito: AFP

La crisis que desembocó en la renuncia de Jensen Huang estalló el domingo 8 de noviembre, cuando investigaciones periodísticas revelaron que el directivo había mantenido dos relaciones extramatrimoniales. Aunque el cofundador de la firma de software reconoció previamente su infidelidad en un mail interno dirigido al personal de la firma, la gravedad del caso escaló rápidamente debido a las implicancias de seguridad nacional.

La reaparición tecnológica pública del histórico líder tecnológico se da tras una semana de hermetismo absoluto tras haber dejado su cargo, luego de 33 años al frente de la compañía.

“No estuve a la altura de los estándares que se esperan de todos en Nvidia y cometí graves errores en mi vida personal. Asumo mis errores por completo”, expresó Jensen Huang en el desarrollo del comunicado de este martes.

Conversaciones Trump-Xi

A medida que se profundizaba el escándalo, Washington anunció el lunes nuevas restricciones a las exportaciones de chips de IA, lo que provocó la condena de Pekín. Las nuevas limitaciones a las exportaciones estadounidenses y el caso de Nvidia amenazan con empañar las conversaciones entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en la ciudad china de Shenzhen.

Con las nuevas normas, los centros de datos de cualquier lugar del mundo necesitarán una licencia de Washington para proporcionar grandes volúmenes de potencia de cómputo procedente de chips avanzados a empresas con sede en China, Macao u otros países sometidos a embargo de armas por parte de Estados Unidos.

Las normas también exigen licencias para enviar chips avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, países que, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, presentan un "riesgo de desvío superior al normal" de estos chips.

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Los cambios responden a un vacío legal que permitía a empresas chinas alquilar potencia de cómputo de IA a centros de datos en el sudeste asiático y otros lugares que funcionan con hardware estadounidense no disponible para su exportación a China. Aunque las autoridades conocían este vacío legal, la revelación de la relación de Huang intensificó el escrutinio sobre esta práctica.

Su amante Alice Huang, sin parentesco con el ejecutivo de 63 años, es exdirectiva de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur que está bajo investigación penal en Estados Unidos por sospechas de haber ayudado a compañías chinas a adquirir avanzados chips de IA de Nvidia burlando los controles de exportación.

El escándalo también sacó a la luz diferencias dentro del Gobierno de Trump, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al Departamento de Comercio de ignorar informes de que Megaspeed trasladaba tecnología de Nvidia a China. El Gobierno de Trump confirmó el lunes que investiga a Megaspeed.





Citación ante el Congreso de Estados Unidos e impacto en Wall Street

Mientras tanto, el impacto en los mercados financieros continúa golpeando a la compañía. El desplome bursátil, ya que desde que salieron a la luz las denuncias y se confirmó la salida de Jensen Huang, las acciones de Nvidia acumularon pérdidas superiores al 12 % en Wall Street.

Además, se registraron pérdidas de más de un 25 % en el último mes de octubre, desplazándola temporalmente de su posición como la empresa cotizada más valiosa del mundo

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Nvidia tiene previsto publicar los resultados del tercer trimestre a las 22 (GMT), las 19 en Argentina, y serán los primeros bajo la dirección de Colette Kress, directora financiera de Nvidia que asumió el cargo de directora ejecutiva interina.

Los inversores estarán atentos a cualquier señal sobre si Kress frenará la agresiva estrategia de inversión de Huang, que le ha llevado a comprometer decenas de miles de millones de dólares en empresas de IA.

Los analistas señalaron que también observarán las previsiones de Nvidia sobre ventas futuras, así como sus ventas de chips en Asia, en particular en Singapur. Eso podría repercutir en las inversiones en IA que apuntalan la economía estadounidense: Nvidia respalda a importantes firmas, como Anthropic, creador del chatbot Claude, que se espera comience a cotizar en Wall Street el jueves.





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