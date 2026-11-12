RDC: qué pasó con las acciones de Nvidia tras la renuncia de Jensen Huang

La empresa tecnológica Nvidia quedó en el centro de una controversia que, según informó el periodista Norman Powell en una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, terminó con la renuncia de su director ejecutivo, Jensen Huang. La crisis se desató a partir de versiones sobre sus vínculos personales con una supuesta espía china y una empleada de la compañía que estaba bajo su supervisión directa.

“Ya lo habíamos anticipado, que Jensen Huang tenía problemas por su relación sentimental con una supuesta espía china. La empresa decidió finalmente que él tenía que alejarse. Él aceptó, renunció”, señaló Powell. El periodista confirmó que Huang dejó de ser el director ejecutivo de Nvidia y que la compañía designó a Colette Kress como reemplazante interina, quien actualmente se desempeña como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.

La renuncia de Jensen Huang y las versiones sobre sus relaciones personales

Las presiones sobre el ejecutivo se intensificaron después de que trascendiera una segunda relación. “A última hora de ayer, diversos medios informaron también que Huang mantuvo otra relación extramatrimonial con una empleada de Nvidia que estaba bajo su supervisión directa”, detalló Powell.

Las acciones de Nvidia cayeron y Elon Musk ofreció contratarlo

La crisis también tuvo repercusiones en el mercado. Las acciones de Nvidia registraron una fuerte caída durante la jornada previa a la apertura bursátil. “Las acciones de Nvidia, una de las empresas más grandes del mundo, se desplomaron como un 10% durante la sesión previa del mercado hoy”, informó el periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La salida de Huang también generó reacciones de figuras centrales del mundo tecnológico y político. Según Powell, Elon Musk manifestó que sería un honor contratarlo para alguna de sus compañías. Además, Donald Trump intervino en la controversia y sugirió que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, debería reemplazarlo.

Megaspeed quedó bajo investigación por posibles riesgos para la seguridad nacional

El escándalo también involucra a Megaspeed, una empresa de Singapur vinculada con la supuesta espía y que se encuentra en el centro de una investigación por posibles riesgos para la seguridad nacional estadounidense. Powell explicó que la compañía “se ha comprometido a colaborar en la investigación sobre los posibles riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

En su primer comunicado desde que estalló la controversia, Megaspeed aseguró que se toma “extremadamente en serio su obligación de cumplir con las leyes estadounidenses de control de exportaciones”.

El periodista aclaró que todavía hay aspectos de la relación que no están definidos: “Los detalles sobre la relación de Huang con la ex ejecutiva de Megaspeed aún no están muy claros”.