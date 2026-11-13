RDC: cuándo declara el fundador de Nvidia ante el Senado y qué investiga el Congreso estadounidense

El Congreso de Estados Unidos convocó a Jensen Huang, fundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, para que brinden explicaciones sobre sus presuntos vínculos con Alice Huang, una empresaria china sospechada de mantener relaciones con los servicios de inteligencia de China.

La iniciativa fue impulsada por el senador republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, quien envió cartas a ambos funcionarios para solicitar su comparecencia ante el Comité de Banca del Senado. La preocupación central está relacionada con las posibles implicancias de estos contactos para la seguridad nacional estadounidense.

La preocupación del Congreso por los vínculos con China

“Los informes recientes plantean serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional”, señala la carta enviada por Scott, según explicó Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. El periodista agregó que el senador también sostuvo que “el pueblo estadounidense merece una respuesta” y destacó que legisladores de ambos partidos respaldaron las gestiones para escuchar directamente al empresario tecnológico.

La declaración de diciembre podría convertirse en una citación obligatoria

La comparecencia de Jensen Huang tiene fecha confirmada para el 3 de diciembre. Sin embargo, la convocatoria inicial es voluntaria y el Comité de Banca del Senado advirtió que podría recurrir a una citación obligatoria si el empresario no accede a presentarse. “recibió la solicitud del senador Scott para comparecer el 3 de diciembre, esa es la fecha exacta”, precisó Powell durante el diálogo.

En paralelo, los republicanos de la Cámara de Representantes mantienen conversaciones con el exdirectivo de Nvidia para que también declare ante otras comisiones legislativas. Esto podría ampliar el alcance de la investigación y multiplicar las instancias de interrogatorio. “Está muy ocupado en este momento, reunido con abogados especializados para prepararse para semejante presentación”, concluyó el corresponsal.