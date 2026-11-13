Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, 30 heridos, dos desaparecidos y dos detenidos

Una explosión de un caño de gas durante trabajos de renovación de la red desató un incendio este viernes a las 9.44 en la esquina de Coronel Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. El saldo confirmado por el Municipio es de un muerto, 30 heridos —siete de ellos de gravedad— y dos desaparecidos. Además, la Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas en el marco de la investigación.

De acuerdo con el último comunicado municipal, de los 30 heridos, siete permanecen en estado grave: seis fueron trasladados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. Otros 13 continúan en observación, aunque fuera de peligro, mientras que los 10 restantes ya recibieron el alta médica.

La medida se conoció luego de que el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, denunciara la situación y advirtiera: “Seguramente hay una violación en los protocolos de emergencia. Cuando hay un escape de gas, lo primero que hay que hacer es activar los servicios de emergencias locales”.

Detalló también que la empresa tercerizada, Exgadet, que realizaba trabajos para Metrogas con una tuneladora, rompió una cañería de gas y no dio aviso a los servicios de emergencia locales.

Por su parte, desde MetroGAS señalaron que los trabajos de renovación de la red formaban parte de su plan anual de inversiones y que se realizaban sin presencia de gas, ya que las nuevas cañerías se conectan al servicio una vez que la obra está en condiciones de ser habilitada. Sin embargo, durante esas tareas, una máquina tuneladora dañó otro caño de la red de distribución que sí estaba en funcionamiento y provocó el escape.

La explosión de un caño de gas provocó un incendio y graves destrozos | Crédito: NA

| Crédito: NA

"En lugar de activar los sistemas de emergencias locales comunicaron a la empresa Metrogas, la cual derivó al lugar una cuadrilla para contener la situación", precisó. También contó que, cuando llegó personal de seguridad, los trabajadores de la compañía le dijeron que "tenía la situación controlada". "Eso hizo que cuando se produce la explosión por acumulación de gas, recién ahí se activaron los servicios de emergencia", agregó.

De acuerdo con los registros de MetroGAS, el primer llamado por la fuga ingresó a las 9.44. A las 10.04, llegó al lugar un reclamista junto con un asistente de la compañía para evaluar la situación. Seis minutos después, solicitaron un equipo de reparación que se trasladó hasta Lanús. La explosión se produjo a las 10.50, mientras los técnicos trabajaban sobre la cañería. La empresa indicó que las causas del estallido todavía estaban bajo investigación.

Los destrozos que provocó la explosión en un comercio de Remedios de Escalada | Crédito: NA

| Crédito: Redes sociales

La explosión dejó 21 personas heridas, que fueron trasladadas a distintos centros de salud. Seis permanecen en estado grave y fueron derivadas al Hospital Interzonal General de Agudos Evita. Otras ocho ya recibieron el alta médica y siete continúan en observación en distintos nosocomios de la zona, entre ellos el Hospital Vecinal y la sala municipal Dr. Luis A. Máspero. Entre los heridos hay personas con quemaduras y otras con politraumatismos.

Galeríade fotos y videos: explosión e incendio en el centro de Remedios de Escalada por un caño maestro de gas

Cómo sigue el operativo en Remedios de Escalada

Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener la fuga y controlar el incendio. Según precisó Arale, Metrogas debía realizar cuatro cortes en la red para aislar la zona afectada, uno hacia cada punto cardinal. "Hasta el momento hicieron tres de esos cortes. Falta el último", explicó Arale.

A la tarde, personal de MetroGAS avanzaba con otra maniobra para interrumpir por completo el suministro. Según informó la empresa, los técnicos trabajaban en el "prensado de los dos extremos de la cañería de media presión", una tarea que requiere abrir pozos en sectores alejados. Una vez completado ese procedimiento, se podrá reducir y eliminar la fuga para extinguir las llamas que todavía afectan el frente de un comercio y una vivienda lindera.

Desde la compañía señalaron que la presión del gas ya estaba bajando y estimaron que el fuego podría apagarse una vez que se completara el trabajo sobre la cañería.

Por la magnitud de la explosión y el incendio, trabajan en el lugar más de 20 dotaciones de bomberos y más de 10 ambulancias, según precisó el funcionario. Participan Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste y Lanús, junto con cuarteles de Avellaneda, Lomas de Zamora, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Wilde e Hipólito Yrigoyen, entre otros de la región.

| Crédito: X @capocchisandra

La explosión provocó a vecinos y comerciantes que se encontraban en la zona, en una franja horaria de mucho movimiento. "Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación ", relató Walter, un vecino que tenía un comercio a media cuadra del lugar. A su vez, otro residente de Remedios de Escalada describió el estruendo como "un trueno muy fuerte" y contó que todavía estaba conmocionada por lo ocurrido.

Ahora, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción ( UFI ) N.º 6 descentralizada, que investigará las circunstancias en las que se produjo la rotura de la cañería y determinará eventuales responsabilidades.

MV/fl